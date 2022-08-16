Кадрові зміни в Чорноморському флоті РФ відбулись після "проколів" у Криму: експерт назвав їх

Одна з причин такого рішення - вибухи в анексованому Криму. Експерт Центру оборонних стратегій Сергій Риженко називає це "кінцевою точкою для ухвалення рішення".

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, протягом останнього часу було кілька "епізодів", які й вплинули на ці кадрові рішення.

Перше. Рік тому британський есмінець Defender пройшов через одинадцятимильну зону Криму, використовуюи правила вільного переходу. Тоді було багато запитань до Чорноморського флоту. Тоді змінили керівника штабу. Другий епізод був 13 квітня цього року, коли був знищений ракетний крейсер "Москва". Наскільки мені відомо, попередній командир Генерал ІгорОсипов (командує флотом віід травня 2019-го - Ред.) брав участь в оцінці та сертифікації бойової готовності крейсера напередодні поатку бойових дій.

За слови експерта, ці події, а також вибухи боєприпасів на військовому аеродромі "Саки" "поставило остаточно крапку".

"Дуже негативно (ці події - Ред.) впливають на бойову готовність Чорноморського флоту", - наголосив Риженко.

Слід зауважити, що кримські засоби масової пропаганди повідомляють, що замість Осипова ЧФ його очолить віце-адмірал Віктор Соколов. Йому 59 років. За словами Риженка, цей вік "дуже солідний". Призначення не молодого кервника говорить про те, вважає експерт, що "кадрів немає".

Нагадаємо, безпілотник скасував у Севастополі день військово-морського флоту РФ. Рано-вранці 31 липня у двір штабу Чорноморського флоту прилетів безпілотник, а точніше – бойовий дрон і пролунав вибух. Як наслідок - п’ятеро окупантів звернулось по допомогу до лікарів, а всі святкові заходи скасували.

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