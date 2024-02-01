Кадровий голод через мобілізацію: експерт ошелешив прогнозом транспортного апокаліпсису в Києві

У "Київпастранс" розповіли, як виходитимуть з кризи та шукають нові кадри.

Інтенсивна мобілізація у Києві вже позначилась на роботі комунального підприємства "Київпастранс". Столичним транспортникам не вистачає працівників.

Як стверджують активісти, за пів року-рік система почне сипатись – наземний транспорт столиці зіткнеться з проблемою значних зупинок, бо енергетична інфраструктура комунального транспорту за цей час критично деградує.

Вже зараз бракує для цієї роботи електромонтерів та кабельників, які лагодять мережі для руху тролейбусів та трамваїв. Енергетики навіть просять керівництво "Київпастранс" запровадити додаткові обмеження щодо швидкості для рухомого складу з метою зменшення кількості аварій на лініях.

Столичні автобуси, на яких не вистачає водіїв / Фото: kiev.klichko.org

Що кажуть активісти?

Експерти заявляють, що у КП "Київпастранс" відсутнє бронювання фахівців, тому працівників активно мобілізують, а частина пішла до лав ЗСУ добровольцями ще від початку війни. Відтак, кадрова ситуація в КП "Київпастранс" стає дедалі критичною.

"Відсутнє бронювання з боку "Київпастранс" щодо своїх співробітників, а саме водіїв та фахівців, які займаються ремонтами рухомого складу та електромереж, призводить до того, що навіть на автобусах вже є дефіцит водіїв. Тобто вже досить давно у "Київпастрансі" автобусів більше, ніж водіїв, які можуть їх обслуговувати", - розповідає сайту ТСН.ua Олександр Гречко, співзасновник громадської організації "Пасажири Києва".

Експерт додає, що водіїв у "Київпастрансу" бракує ще й через низький рівень зарплат. Мовляв, якби людям пропонувалася конкурентна зарплата, то проблеми з кадрами не було б.

"Зараз, наприклад, спостерігається критичний дефіцит фахівців з ремонту контактної мережі. Але замість вирішення проблеми, водіям електротранспорту рекомендують зменшувати швидкість, щоб не пошкодити контактну або трамвайну мережу. Це робиться аби зайвий раз не викликати бригаду з ремонту, яка буде виїжджати лише на великі аварії", - розповідає Олександр Гречко.

Службова записка про дефіцит електромонтерів контактної мережі та кабельників / фото ГО Пасажири Києва

Він підкреслює, що все це робить міський наземний транспорт ще більше непривабливим для пасажирів. За даними Олександра Гречка, 2016 року на тролейбусні маршрути виходило 450 тролейбусів, а зараз 250. Їх просто списують, не ремонтують, нових не купують.

"Всі тролейбусні стрілки вже дуже застарілі і тролейбуси їх проїжджають дуже повільно. А водіям рекомендують робити це ще повільніше. Я вважаю, що це вкрай неправильно, місто мало б ще раніше замінити ці стрілки аби постійно їх не ремонтувати, а транспорт мав би їздити, навпаки, швидше та за графіком", - додає Олександр Гречко.

Мобілізація посилить кризу

Експерт переконаний, що система громадського наземного транспорту буде і надалі деградувати, бо ніяких об’єктивних змін ніхто не вносить у його роботу, а мобілізація посилює наявні проблеми.

"Дефіцит спеціалістів посилить кризу, а це означає, що через пів року або рік енергетична система контактних мереж почне "сипатися", а це у свою чергу буде суттєво впливати на роботу міського транспорту", - додає експерт.

Гідні умови і зарплата для жінок

Олександр Гречко вважає, що жінки могли б замінити мобілізованих чоловіків на деяких посадах у "Київпастрансі", але для цього потрібно створити для них сприятливі умови праці.

"Альтернативою звичайно може бути більше залучення жінок на тролейбусні та трамвайні маршрути, де вони й раніше працювали. А от щодо автобусів – складно сказати, там своя специфіка роботи, хоча, гадаю, жінки б впоралися. Для цього треба створити сприятливі умови та достойну оплату праці для жінок і вони б замінили чоловіків на автобусах, але поки цього немає", - зазначає Олександр Гречко.

Перед Новим роком Київ отримав нові трамваї вітчизняного виробництва / фото КМДА

Що кажуть у "Київпастрансі"?

В КП "Київпастранс" визнають, що через мобілізацію мають кадровий дефіцит по всіх службах, але вже починають потроху виправляти ситуацію.

"Наразі комунальному підприємству "Київпастранс" не вистачає фахівців за спеціальностями: водії, слюсарі, електрики, інженери. Тому виходячи з наявної потреби в спеціалістах відкриті наступні вакансії: водії – 511, слюсарі – 270, електрики – 49, інженери – 12", - повідомив сайту ТСН.ua Сергій Литвинов, директор з транспорту КП "Київпастранс".

Який вплив від мобілізації?

Він додає, що мобілізація вплинула на ситуацію з кадрами на підприємстві, як власне на всіх підприємствах по місту. Значну частину водіїв КП було мобілізовано.

Значну частину водіїв КП "Київпастранс" було мобілізовано / Фото: ТСН.ua

"Станом на сьогодні у нас заброньовано 539 осіб, залучено до лав ЗСУ – 560 осіб", - додає Сергій Литвинов.

Зараз "Київпастранс" активно залучає до роботи фахівців, навіть тих, які раніше працювали на підприємстві. Кажуть, що ресурси для цього є.

"Підприємство планує розгорнути інформаційну кампанію з залучення нових працівників. Разом з Департаментом транспортної інфраструктури заплановані візуальні комунікації, а також інформаційні оголошення у наземному транспорті. Запрошуємо до себе людей, будемо навчати і працевлаштовувати", - додають у пресслужбі КП "Київпастранс".

Стосовно нестачі електромонтерів, які обслуговують електромережі підприємства, то у "Київпастрансі" підтверджують, що така проблема дійсно була, але зараз ситуація покращується.

"Зараз ми доукомплектовуємо відповідний штат працівників", - зазначають у пресслужбі комунального підприємства

Де жінки замінять чоловіків?

Ми поцікавилися, чи планує КП "Київпастранс" приймати на чоловічі спеціальності жінок.

"Фахова підготовка або перепідготовка водіїв трамваїв, тролейбусів, автобусів здійснюється на базі Навчально курсового комбінату КП "Київпастранс", в якому жінки на постійній основі отримують посвідчення водіїв", - каже Сергій Литвинов.

На підприємстві додають, що відкриті до співпраці для всіх і стать для них не важлива. Головне, аби людина була компетентною та вмотивованою.

У "Київпастрансі" не проти приймати жінок водіями автобусів / Фото: kiev.klichko.org

"Якщо жінка захоче йти до нас працювати водієм автобуса і у неї достатня для цього кваліфікація, навички, вміння та відкрита відповідна категорія – ми звичайно її візьмемо. До речі, у нас жінки вже працюють водіями автобусів, але їх дуже мало. Традиційно вони керують більше трамваями та тролейбусами", - розповідають в КП "Київпастранс".

А от щодо заміщення жінками чоловічих професій, наприклад, електромонтера не електромережах підприємства, то тут є певні сумніви.

"Жінки не можуть виконувати певні специфічні роботи, які пов’язані з важкими фізичними навантаженнями", - пояснюють в КП "Київпастранс".

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про дефіцит чоловіків через мобілізацію: як змінився ринок праці України і який шанс з'явився у жінок 45+.

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