Кадровий голод через мобілізацію: у метро Києва розповіли, до чого готуватися і де шукатимуть вихід

Враховуючи поточну кадрову ситуацію, з червня цього року інтервали між поїздами збільшено.

Все більше підприємств Києва потерпає від мобілізації. Наприклад, працівники столичної підземки скаржаться на її тотальний характер. Через це у метрополітені навіть збільшили інтервал руху поїздів у пікові години.

Чому мобілізують машиністів?

За словами працівників підземки, наявне бронювання не рятує працівників від мобілізації, вони продовжують отримувати повістки. Причому їх приносять на підприємство доволі масово і бронювання зовсім не допомагає.

"Все частіше працівників метро мобілізують до війська, а машиністів для роботи на лініях стає менше, також меншає кількість працівників ремонтних бригад, які лагодять потяги, обслуговують тунелі, ескалатори та перевіряють технічний стан колій", - розповідає ТСН.ua співробітник метро на умовах анонімності.

У київському метро бракує працівників / Фото: Київський метрополітен

Ще працівники підземки додають, що мобілізація відбувається якось хаотично та без розбору.

"Наприклад, ніхто не дивиться на те, що до війська мобілізують "дефіцитних спеціалістів". Я маю на увазі машиністів. Бо це дійсно унікальний персонал. На його підготовку було затрачено багато ресурсів та часу. Теж саме стосується слюсарів та електриків – вони у наших депо на вагу золота. Чомусь з цим ніхто не рахується", - зазначає співрозмовник.

ТСН.ua дізнавався, чи дійсно склалась наразі критична ситуація з кадрами у підземці через мобілізацію та чим це загрожує столиці.

Мобілізовано близько 7% працівників

У Київському метрополітені зауважують, що наразі дійсно виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161.

Але додають, що проблеми виникли не лише через мобілізацію.

"Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій (наприклад, машиністи електропоїздів рано виходять на пенсію) і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ", - зауважують у пресслужбі КП "Київський метрополітен".

Цікаво, що там відмовляються розшифровувати, яка точна цифра криється за 7%, мовляв, така інформація не розголошується. А також залишається закритою інформація щодо бронювання працівників столичного метро.

Що кажуть у метрополітені?

ТСН.ua поцікавився у керівництва КП "Київський метрополітен", чи є ситуація через мобілізацію дійсно критичною на підприємстві та запитав про це у Дмитра Пінчука, заступника начальника КП "Київський метрополітен".

– Працівники київського метрополітену нам в коментарі розповіли, що на їхній погляд, на підприємстві склалась критична ситуація з кадрами. В тому числі, начебто через мобілізацію. Це так чи ні?

– На сьогодні у КП «Київський метрополітен» існує потреба в доукомплектуванні штату працівниками, у тому числі й машиністами електропоїздів, електромеханіками, токарями, слюсарями за відповідними напрямками тощо. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.

– Як дефіцит кадрів може вплинути у подальшому на інтервали руху між поїздами, вони можуть стати ще більшими?

– Графіки руху поїздів на лініях метрополітену складаються відповідно до величин пасажиропотоків та укомплектованості штату працівників підприємства з урахуванням мобілізаційної роботи на особливий період.

Враховуючи поточну кадрову ситуацію, з червня цього року інтервали між поїздами збільшено орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години.

Обіцяють вирішувати питання кадрів / Фото: ТСН.ua

– Як дефіцит кадрів у метрополітені може вплинути на безпеку руху у підземці?

– Безпеку руху поїздів та перевезення пасажирів забезпечено на всіх лініях метрополітену, поїзди курсують відповідно до встановлених та затверджених графіків. Обслуговування рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених на підприємстві регламентів.

Водночас зазначаємо, що підприємство постійно проводить посилену кадрову роботу із залучення фахівців, зокрема співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві метро збільшує інтервали поїздів: що сталося.

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