"Как получить украинский паспорт?!": історичний указ Зеленського "розірвав" росіян

Як піняться росіяни від підписаного Зеленським указу "Про історично населені українцями території Росії" – в ексклюзиві TSN.UA.

Заяву Зеленського про підписаний указ "Про історично населені українцями території Росії" ви вже чули, а тепер час подивитися й послухати, як піняться росіяни. Про це – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Історична заява Зеленського

У росіян скоро просто піде піна з рота. Заява Зеленського про те, що Кубань, Північна та Східна Слобожанщина в межах сучасного Краснодарського краю, Стародубщина, а також Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області – землі, на яких історично жили й досі живуть українці, ну просто розірвала росіян. Ба більше, Зеленський доручив Кабміну та Міністерству закордонних справ активізувати роботу з протидії дезінформації та пропаганді Російської Федерації щодо історії та сьогодення українців в Росії та всіх поневолених нею народів, тож тепер історія України має прозвучати ще гучніше на увесь світ. Також міністерство має забезпечити врахування положень цього Указу під час розробки комплексної стратегії взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою.

Що відповів Мєдвєдєв

Путіну ще, напевно, не доповіли, тому відгавкується головний алкоголік Росії, заступник голови радбезу РФ Дмитро Мєдвєдєв. Наша пісня гарна й нова: "України не існує, існує тільки Путін".

"Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселенные украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. А главному "украинцу" пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит", – відреагував Мєдвєдєв.

А що кажуть пропагандисти?

А от головні пропагандисти, схоже, ще не вирішили, як реагувати… Соловйов не знайшов, що сказати, як і Симоньян, аСкабєєва лише змогла перерепостити позицію Мєдєвєдєва, та на тому то й все.

А от простим росіянам заява Зеленського не дає спокою, багато хто, схоже, порився навіть в історії:

"России всего 30 лет на самом деле. Ранее были другие страны".

"Факт остается фактом - почти 70% населения говорили на украинском. 20 – на русском, 10 – на тюркских языках, условно".

Комусь така заява дуже навіть сподобалась:

"У жителей этих областей появилась возможность жить в будущем в ЕС. Может референдум провести, как в Крыму?"

"То есть, у жителей этих областей есть в будущем шанс не жить в Новой Северной Корее, а в стране Евросоюза? Ура, граждане исторические украинцы!"

"Все гораздо проще. рф развалится. Это вопрос времени. Я проводил аналогию с ссср. И вот тогда, эти земли воссоединятся с Украиной. Ну а кому надо, пусть уезжают за урал".

"Да пора отделяться от путинской России".

"Вот повезло жителям Кубани. Ребята, присоедините потом и Москву плиз, не отдавайте нас китайцам. Спасите вату от рисовых полей рачком в пять утра под конвоем.

Інші тішаться, що не стануть гарматним м’ясом Путіна: "Получается жителей этих регионов в армию РФ призывать нельзя".

Ну, звісно, й без гавкучих путінських рабів не обійшлося:

"Когда Русь была Киевская, вас, Окраинцев, еще не существовало".

"Наверное, только украинцы могут одновременно чертить линию обороны и мечтать о возвращении "исконно украинских" земель"

"Смеялся. В таком случае можно сказать, что территории вплоть до Львовской губернии были русской территорией. Ах да, собственно так оно и было..."

Множинне громадянство для етнічних українців, крім…

Не менш гучно прозвучала заява і про множинне громадянство. Зеленський зазначив: повернути собі громадянство, навіть маючи документ іншої країни, тепер буде можливо для етнічних українців, щоправда, крім громадян РФ.

Для росіян це не менш болісно, бо вже були ті, хто дуже зрадів такій новині й питали, чи можна їм отримати паспорт України.

"То есть, люди которые живут там, смогут получить гражданство?"

"Не сразу, но думаю получим".

Для неуважних повторюємо: президент Зеленський чітко зазначив: громадянство України зможуть отримати етнічні українці, але крім громадян країни-агресорки. Та й таке. Отак-от плавно "Кієв за трі дня" перетворилася на "Как получить украинский паспорт?".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Как получить украинский паспорт?!" Історичний указ Зеленського "розірвав" росіян!".

Нагадаємо, у зверненні з нагоди Дня Соборності України Зеленський заявив, що внесе до Ради ключовий законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

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