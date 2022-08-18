"Калібри" покривають всю територію України": Жданов заявив про ракетну загрозу для всіх областей 23-24 серпня

Ракетний обстріл з території Білорусі Києву не загрожує, адже наявні там системи С-300 та С-400 не досягнуть до міста. Проте як для столиці, так і для решти територій України загрозу становлять російські "Калібри", які охоплюють всю територію держави.

Оскільки російський диктатор Володимир Путін полюбляє символіку, то 23-24 серпня можливі масовані ракетні удари по території України.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Два носії ракет (Росії у чорному морі – ред.) чергують постійно. Це чергові сили і поки вони не посилюються іншими кораблями і підводними човнами з ескадри Чорноморського флоту Росії, то тут особливо хвилюватися немає чого. Щодо ракет, які збираються у Білорусі, то дальність пуску може складати десь до 200 км максимум – якщо застосовувати комплекси С-300, С-400 для пуску ракет в якості земля-земля по наземних цілях. Тому до Києва вони точно не долетять", – розповів експерт.

Водночас він звернув увагу на те, що Росія не спромоглися миттєво відповісти на вибухи в окупованому Криму. Війська окупантів на сьогодні не можуть різко збільшити ескалацію на лінії фронту через брак сил.

"Але я думаю, що враховуючи те, що Путін полюбляє "скрепи", символіку – цифрову, ідеологічну – то 23-24 серпня можливе нанесення масованих ракетних ударів по території України. Тут уже буде загрожувати всім областям. Ми розуміємо, що "Калібри" покривають всю територію України. Вони ще є – морського базування. Ракети Х-22 на 600 км летять – то теж можуть покрити більшу частину території України. Ну, і ракети С-300 летять до 200 км – теж можна подивитися, куди вони дістануть, якщо будуть запущені", – пояснив Жданов.

Він також висловив думку, що ракетний удар по Житомирщині, що стався 16 серпня, – це "пробний шар перед підготовкою до більш масованого удару".

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що у зв’язку з накопиченням російських ракетних систем у Білорусі вздовж кордону з Україною, існує серйозна загроза ударів по Києву та так званих центрах ухвалення рішень у столиці.

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