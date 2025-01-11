Каліфорнія у вогні: смертоносні пожежі в США забрали життя десятка людей і знищили 10 тисяч будинків

Каліфорнія у вогні. Смертоносні пожежі в американському штаті забрали життя вже десятка людей, і знищили 10 тисяч будинків. Шериф Лос-Анджелеса порівнює постраждалі райони з місцями вибуху атомної бомби. Від полум'я постраждали домівки як простих американців, так і голівудських зірок.

Докладніше про ситуацію у Каліфорнії розповіла спеціальна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко.

Будинок Хуана Переса у Альтадені згорів дощенту. Мешканці спостерігали у новинах за пожежами у Каліфорнії, але прогноз погоди запевняв — вітер дме не в їхньому напрямку. Але все змінилося дуже швидко. І 20 років життя Пересів тут перетворилися на попіл. При тому, що сусідський будинок залишився практично неушкодженим.

“Племінниця знайшла дві кавові чашки, які їй подарувала моя мама. Наступного тижня буде чотири роки, як вона померла. Вони цілі, розумієте? Це просто неймовірно. Дружина відкопала тут кілька каструль і кухонного приладдя. Але окрім цього нічого врятувати не вдалося. Все знищено”, — розповідає погорілець Хуан Перес.

Каліфорнія у вогні / Скриншот із відео ТСН

Вогонь не оминає багатих і знаменитих. Практично ущент вигорів елітний район “Пасифік палісейд”, де жило чимало голівудських зірок. Палає Голівудський пагорб. Актор Бен Афлек рятувався разом із колишньою дружиною і спільними дітьми. Згоріли будинки видатного Ентоні Хопкінса, світської левиці Періс Хілтон. Тікати найімовірніше довелося принцу Гаррі із дружиною Меган Маркл та дітьми. У Голівуді відклали оголошення номінантів на Оскар, адже чимало членів кіноакадемії рятуються від вогню.

“У південній Каліфорнії — просто катастрофа. У багатьох місцях жахливі пожежі. Це буквально місце, де я живу — базар, де роблю покупки, школа, куди ходять мої діти. Друзі, багато багато багато друзів втратили домівки”, — каже акторка Джеймі Лі Кьортіс.

Каліфорнія у вогні / Скриншот із відео ТСН

Обраний президент Дональд Трамп звинуватив губернатора Каліфорнії Гевіна Ньйюсрма у недбалому правлінні і застеріг — якщо заможні громадяни втечуть зі штату, це буде трагедія.

“Найбільші будинки, найдорожчі у світі, зруйновані. Я навіть не знаю… якщо говорити про податкову базу, якщо всі ці люди виїдуть, що буде з податковою базою Каліфорнії. Це буде справжня катастрофа. І це помилка губернатора і адміністрації — у них не було води. В гідрантах не було достатньо води”, — каже обраний президент США Дональд Трамп.

Каліфорнія у вогні / Скриншот із відео ТСН

Але води у гідрантах навряд чи би вистачило на стихію такого масштабу, коли горять цілі райони. Науковці пояснюють: коли пожежа набуває певних масштабів, витрачається багато кисню, повітря затягується всередину і виникають пориви вітру, з якими неможливо впоратися.

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