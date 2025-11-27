Каллас назвала запропонований Україні "мирний план" пасткою від Росії

Кая Каллас / © Associated Press

Ситуація з «американським мирним планом», до створення якого, судячи з розмови Стіва Віткоффа з Ушаковим і Дмитрієвим, долучався Кремль, свідчить про те, що не можна втрачати пильності щодо Росії і уникати розставлений нею пасток.

Про це заявила представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас в ексклюзивному коментарі ТСН.

«Ми не можемо втрачати пильність щодо Росії. Вони дуже добре вміють штовхати процеси в такий кут, з якого виходять із більшими вигодами, ніж мали до цього. На мою думку, ми повинні уникати потрапляння в такі пастки», — прокоментувала вона ситуацію із запропонованим Україні мирним планом.

Кая Каллас наголосила, що Росія просто вторглася в Україну та застосувала агресію та анексію, які заборонені міжнародними угодами, які Москва ратифікувала або підписала. Тому, за її словами, під час переговорів про мир потрібно акцентувати на тому, щоб Росія знову не порушила своїх зобов’язань.

«Нам справді слід зосереджуватися на тому, що саме Росія має зробити, щоб це більше не повторилося», — зазначила представниця Євросоюзу.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що Віткофф консультував російських радників Путіна. Про це стало відомо зі стенограми розмови політиків, яка відбулася у жовтні. Американський посадовець радив Кремлю, як за допомогою лестощів запропонувати президентові США Дональду Трампу мирний план щодо України. Ця розмова передувала появі скандального «мирного плану Трампа» з 28 пунктів.