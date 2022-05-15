"Калуш" - молодці, а журі - гі**о": українці обурені оцінками для Польщі на "Євробаченні-2022"

Вночі в італійському Турині завершилося "Євробачення-2022". Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania підкорив європейську публіку та посів заслужене перше місце. Але замість того, щоб радіти від музичної перемоги, українці вибухнули негативними коментарями на адресу журі, яке примудрилося поставити Польщі нулі.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандал та як українці в Мережі масово хейтять журі за такі оцінки нашим сусіднім країнам.

Що сталося

Традиційно, окрім глядачів оцінки на "Євробаченні" виставляє також журі від кожної країни-учасниці. Національні журі цього року дали такі бали Україні: Польща – 12 балів, Молдова – 12 балів, Латвія – 12 балів, Румунія – 12 балів, Литва – 12 балів, Німеччина – 10 балів, Ісландія – 10 балів.

Від України у його складі були: Вадим Лисица — голова журі, український продюсер, звукорежисер, Андрій Капраль — співак, соліст вокальної формації "Піккардійська терція", аранжувальник, автор пісень, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка в галузі музичного мистецтва, заслужений артист України, Ірина Федишин — українська попвиконавиця, Андрій Яцків — мультиінструменталіст, диригент, художній керівник Академічного інструментального ансамблю "Високий Замок" Львівської національної філармонії, отримав відзнаку "Gremmy" як продюсер за найкращий саундтрек 2019 року до серіалу "Чорнобиль", Лук'ян Галкін — український кінознавець та кінокритик, викладач Національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, виконавчий продюсер телеканалу UA:КУЛЬТУРА, головний редактор та співзасновник інтернет-медіа "Moviegram".

І ось ці поважні люди не дали жодного балу Польщі, яка підтримує Україну у війні з Росією, прийняла найбільше біженців та віддала нам на "Євробаченні" у Турині максимальні бали – як від журі, так і від глядачів. Таке рішення неабияк обурило українських глядачів, які водночас, на відміну від журі, також оцінили польського виконавця максимальним балом – 12.

До слова українське журі також поставило "0" Литві та Румунії, які також підтримують Україну. Натомість 12 балів віддали Великій Британії, 10 – Португалії, 8 – Нідерландам.

Реакція українців

Звісно такі дії українського журі викликали негатив і багато запитань, а соцмережі вибухнули справжнім хейтом. Багато користувачів написало, що їм соромно перед найбільш відданими союзниками України за такі оцінки.

"Сьогодні за них соромно перед найбільш відданими союзниками України - Польщею, Латвією, Литвою. Не зворушила їхні серця представниця Ісландії, котра одна з небагатьох наочно продемонструвала підтримку України… Зате цьогорічне журі своєю прихильністю відзначило, скажімо, Вірменію - країну, котра сьогодні є одним з союзників Росії. І от після таких речей відразу якось приходить усвідомлення того, що у членів журі російсько-українська війна - у паралельній реальності, вони не занурені у неї емоційно. Але у щось вони, таки, занурені…", - написала Світлана Романенко з Кривого Рогу.

Українці також просять вибачення у поляків. "Браття поляки, від імені моєї нації та суспільства я тепло і захоплено вибачаюсь за поведінку українського професійного журі Євробачення", - написав український поет, публіцист, перекладач та чоловік Софії Андрухович Андрій Бондар.

Як можна було дати полякам від українського жюрі 0 балів?

Показали музичний смак,

з'їли лимон з чаю при королеві, балбєси. — kasha saltsova (@kashasaltsova) May 14, 2022

І оце полякам покажіть, бумласка, хто з ними общається. Усе перекладати не треба, просто скажіть, що під пост однієї членкині журі прийшли розгнівані українці і запитують ДЕ БАЛИ ПОЛЬЩІ? ДЕ БАЛИ ПОЛЬЩІ??????!!!!! pic.twitter.com/1SsrKzREUO — Говорить Київ, столиця України (@empty_box) May 15, 2022

Пішли українці також з коментарями і на сторінки представників журі. Найбільше, мабуть, дісталося Ірині Федишин.

Не оминули і голову журі від України. На сторінці Вадими Лисиці з'явився пост-пояснення від його дружини щодо оцінок під яким українці також висловили свою позицію: "Калуш" - молодці, а журі - гі**о".