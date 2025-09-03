ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

Калуш на Прикарпатті накрила хмара диму: у місті зафіксовано підвищений рівень небезпечної речовини

Росіяни атакували Калуш на Івано-Франківщині.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Калуш на Прикарпатті накрила хмара диму: у місті зафіксовано підвищений рівень небезпечної речовини

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Прикарпаття / © ДСНС

Через нічну атаку в Калуші на Прикарпатті — сильне задимлення та підвищений рівень формальдегіду в повітрі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У місті призупинили навчання у школах і садочках. Центр контролю та профілактики хвороб попереджає містян без нагальної потреби не виходити на вулицю та щільно позачиняти вікна. В місті досі гасять масштабну пожежу. Ціллю росіян став обʼєкт інфраструктури, повідомляють в ОВА.

«У Калуші зафіксовано зниження стану атмосферного повітря. Після нічної обстановки в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі», — повідомили у міській раді Калуша.

Ворог атакував його вночі ракетами та «Шахедами». А поки місто потерпало від атаки — в укритті місцевого пологового народилося 2 дітей.

Дівчинка вагою 3 кілограми 300 грамів та хлопчик — майже 3 з половиною кілограми. Обоє пологів пройшли благополучно і для немовлят, і для їхніх мам.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗС України повідомили, що вночі 3 вересня Росії застосувала проти України 526 засобів повітряного нападу. Це ударні безпілотники й ракети повітряного та морського базування. Сили ППО знищили 451 ціль.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 16:00 новини 3 вересня. ПІСЛЯ АТАКИ Калуш у диму - закрили школи і дитсадки!

Дата публікації
Кількість переглядів
103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie