Калуш на Прикарпатті накрила хмара диму: у місті зафіксовано підвищений рівень небезпечної речовини

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Прикарпаття / © ДСНС

Через нічну атаку в Калуші на Прикарпатті — сильне задимлення та підвищений рівень формальдегіду в повітрі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У місті призупинили навчання у школах і садочках. Центр контролю та профілактики хвороб попереджає містян без нагальної потреби не виходити на вулицю та щільно позачиняти вікна. В місті досі гасять масштабну пожежу. Ціллю росіян став обʼєкт інфраструктури, повідомляють в ОВА.

«У Калуші зафіксовано зниження стану атмосферного повітря. Після нічної обстановки в місті Калуш спостерігається підвищений рівень формальдегіду в атмосферному повітрі», — повідомили у міській раді Калуша.

Ворог атакував його вночі ракетами та «Шахедами». А поки місто потерпало від атаки — в укритті місцевого пологового народилося 2 дітей.

Дівчинка вагою 3 кілограми 300 грамів та хлопчик — майже 3 з половиною кілограми. Обоє пологів пройшли благополучно і для немовлят, і для їхніх мам.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗС України повідомили, що вночі 3 вересня Росії застосувала проти України 526 засобів повітряного нападу. Це ударні безпілотники й ракети повітряного та морського базування. Сили ППО знищили 451 ціль.

