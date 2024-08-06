Камала Гарріс обрала "свого" віцепрезидента: губернатор Міннесоти Тім Волз – його заяви про Україну

Ще до офіційного з’їзду у Чикаго 19-22 серпня, Демократична партія оголосила своїм кандидатом у президенти Камалу Гарріс, яка вже номінувала "свого" віцепрезидента – губернатора Міннесоти Тіма Волза.

Свіже опитування ABC News та Morning Consult свідчить, що вперше за 15 тижнів кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп поступається віцепрезидентці Камалі Гарріс із 44% проти 48% відповідно. Знервованість у штабі Трампа дуже помітна. Напередодні офіційного висунення Камали Гарріс у вівторок, 6 серпня, кандидаткою в президенти від Демократичної партії, Дональд Трамп відмовився від запланованих на вересень дебатів із Гарріс на телеканалі ABC, запропонувавши більш прихильний до республіканців Fox News, де колись був ведучим скандальний Такер Карлсон, який брав інтерв’ю у Путіна.

У штабі Камали Гарріс на це відповіли, що Трамп "наляканий" і "намагається взагалі відмовитися від дебатів, на які він вже погодився", додаючи, що Гарріс у будь-якому випадку виступить на майданчику ABC 10 вересня, навіть без Трампа, бо прихильна "використати можливість звернутися до національної аудиторії у прайм-тайм". Це, а також номінація "свого" віцепрезидента - губернатора Міннесоти Тіма Волза – додає Гарріс ще більше передвиборчих балів. Адже кандидат у віцепрезиденти Трампа - сенатор від Огайо Джей Ді Венс – вже вляпався в низку скандалів.

Зокрема, відома американська акторка Дженніфер Еністон розкритикувала Джей Ді Венса за його інтерв’ю Fox News ще у 2021 році, де він сказав, що "США керує купка бездітних кошатниць, які нещасні через своє життя та вибір, який вони зробили, й тому вони також хочуть зробити нещасною решту країни". Кандидат Трампа у віцепрезиденти, звичайно ж, намагався потім виправдатися, мовляв, це був сарказм. Проте хвилю хейту в соцмережах проти нього було вже не зупинити.

"Трамп оголосив своїм кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венса. Як бачимо, це була не найкраща кандидатура, яка може його, не впевнена, що "поховати" взагалі, але, не дуже розумію, як вибір Джей Ді Венса може додати йому популярності й голосів", - говорила в інтерв’ю ТСН.ua директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

Як бачимо, передвиборча кон’юнктура, поки що, не на користь Дональда Трампа. Й годі було чекати кращої нагоди, щоб Камала Гарріс оголосила "своїм" кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Тіма Волза. "Одна з речей, які мене вразили в Тімі, це його глибокі переконання щодо боротьби за родини середнього класу", - дописала Гарріс у соцмережах.

Тіму Волзу 60 років. Він ветеран Нацгвардії США, вчитель, який почав кар’єру в політиці у 2006 році як член Палати представників. Від 2019 року губернатор Міннесоти, обраний третій термін поспіль. Проте, як про це пише CNN, посилаючись на соцопитування, більшість американців нічого не знають про Тіма Волза, його діяльність і політику на посаді губернатора Міннесоти.

"71% дорослих американців ніколи не чули про Волза, або не знають, як його оцінити, що робить його найменш відомим за його колег-фіналістів (на номінацію у віцепрезиденти від Демократичної партії і Камали Гарріс - ред.) Марка Келлі (астронавта й сенатора від Арізони - ред.) чи Джоша Шапіро (губернатора Пенсільванії – ред.). Опитування, проведене 1-4 серпня, показало, що 17% дорослих американців сприймають Волза прихильно, а 12% – негативно", - додає CNN.

Що ж Тім Волз говорив про Україну? Дійсно, як і американський виборець, так само й українські громадяни, мало знають про губернатора Міннесоти Тіма Волза. Він небагато говорив про Україну й війну Росії. З того, що можна знайти в Google і соцмережах самого Волза, він особисто зустрічався з Зеленським, хай і онлайн, у квітні 2023 року, щоб підтвердити непорушну підтримку США щодо подальшої військової допомоги Україні, коли в Конгресі почали лунати голоси, особливо від трампістської групи MAGA, щодо припинення подальшого надання зброї Києву.

"Ми можемо використати платформу, яку маємо, щоб чітко дати зрозуміти, що це не лише гуманітарне питання, щоб підтримувати Україну, це питання національної безпеки для нас, тому що Росія на цьому не зупиниться", — говорив Волз у квітні 2023 року.

"Минуло два роки, як Росія вторглася в Україну. Цього тижня я відвідав українське посольство, щоб підтвердити нашу постійну відданість Україні. Я вже говорив про це раніше, й скажу знову: Міннесота підтримує народ України, який бореться за свободу та демократію", - дописував Волз у соцмережі Х 24 лютого 2024 року.

"Волз прослужив 24 роки в Нацгвардії, перш ніж піти у відставку з батальйону польової артилерії в 2005 році в чині сержанта-майора, одного з найвищих військових звань. Протягом шести термінів у Палаті представників Волз відстоював питання ветеранів", - пише ABC News. Натомість, як пише The New York Times, Волз є радше представником лівого прогресивного крила Демократичної партії, більш близького до Камали Гарріс, відстоюючи надання гуманітарної допомоги Газі. А це, як відомо, викликає найбільше дискусій в Адміністрації Байдена щодо підтримки Ізраїлю у війні проти терористичного ХАМАСу.

Разом із тим в інтерв’ю ТСН.ua директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв наголосив, що від Камали Гарріс всі, умовно кажучи, очікують, що це буде "Байден версія-2" з перепрошивкою.

"Тобто та ж сама доктрина, той самий підхід до України, Ізраїлю та Тайваню, але за більш молодого й ініціативного політика, якому треба засвітитися і показати, що вона розбирається в зовнішній політиці. Тому поки Гарріс боротиметься з внутрішньою опозицією, формуватиме власний кабінет і свою зовнішню політику, Байден може дати українцям право завдавати ударів вглиб території Росії", – вважає Олександр Краєв.