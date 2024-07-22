Камала Гарріс замінила Байдена у президентських гонках: що вона каже про війну і чи виграє у Трампа

Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня офіційно заявив про вихід із президентських перегонів та замість себе від Демократичної партії запропонував віцепрезиденту Камалу Гарріс.

Хто така Камала Гарріс, як вона ставиться до України і чи має вона шанси на перемогу - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Хто така Камала Гарріс: коротка біографія

За відкритими даними, Камала Гарріс народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді, Каліфорнія. Вона - донька іммігрантів. Її мати - дослідниця раку молочної залози, іммігрувала до Сполучених Штатів. Її батько - професор економіки Стенфордського університету. Батьки Гарріс розлучилися, коли їй було сім років, і її мати отримала опіку над дітьми за рішенням суду. Камаллу часто називають афроамериканкою.

The Sky News пише, що Гарріс закінчила Університет Говарда та Гастінгський коледж Каліфорнійського університету. Свою кар'єру розпочала в юриспруденції як заступниця окружного прокурора між 1990 і 1998 роками, спеціалізуючись на переслідуванні справ про сексуальне насильство над дітьми, а також працювала над справами про вбивства та пограбування. 2004 року вона стала першою жінкою-окружним прокурором Сан-Франциско. За перші три роки її роботи на цій посаді кількість вироків у місті підскочила з 52% до 67%. Через декілька років її обрали генеральною прокуроркою Каліфорнії. 2016 році вона виграла гонку до Сенату США в Каліфорнії.

Автори видання зауважують, що "тут вона завоювала репутацію завдяки своїй роботі прокурора та привернула національну увагу під час свого судово-медичного допиту посадових осіб адміністрації Трампа, включаючи Джеффа Сешнса, а потім кандидата у Верховний суд Бретта Кавано".

У січні 2019-го посадовиця розпочала президентську кампанію від Демократичної партії під гаслом "Камала Гарріс для людей", але згодом пішла з перегонів. На тих виборах виграв Байден, який запропонував її стати віцепрезиденткою, вона погодилася.

На сайті Білого дому сказано, що 20 січня 2021 року Камала Гарріс склала присягу як віцепрезидентка. Вона - перша жінка, перша темношкіра американка та перша американка Південної Азії, обрана на цю посаду. Гарріс очолила боротьбу за свободу жінок ухвалювати рішення щодо власного тіла, свободу жити в безпеці від насильства та зброї, свободу голосувати.

Гарріс захищає іммігрантів, виступає проти смертної кари та підтримує аборти. Вона спрямовує зусилля на підтримку контролю за зброєю та схвалює легалізацію марихуани.

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Як Гарріс ставиться до України

Якою може бути політика Гарріс щодо України і чи може вона бути більш рішучою у протистоянні із країною-терористкою Росію, передбачити важко. В адміністрації Байдена вона займалася зовсім іншими питаннями - міграційною кризою, правами на аборти тощо. Представляючи ж США на саміті миру у Швейцарії, озвучувала тези Байдена, як і загалом зберігала йому лояльність усі ці роки.

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Що Гарріс каже про війну Путіна в Україні

Кандидатка у президенти США засуджує російське вторгнення та окупацію Криму і Донбасу та закликає підтримувати Україну у її боротьбі за свободу.

"Я можу сказати з абсолютною впевненістю: якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами змусять її заплатити велику й безпрецедентну економічну ціну. Запровадження цих широких і скоординованих заходів завдасть великої шкоди тим, хто має нести відповідальність. І ми не зупинимося на економічних заходах, ми надалі посилюватимемо наших союзників по НАТО на східному фланзі", - сказала політикиня на Мюнхенській безпековій конференції перед нападом РФ, 19 лютого 2022 року.

Коли у лютому українці змогли вистояти проти російської навали, Камала зазначила, що: "вони (українців - ред.) борються, аби захистити не лише свої домівки й сімʼї, а й свої демократію, свободу, суверенітет та територіальну цілісність. І ми їх підтримуємо".

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Які шанси Камали Гарріс виграти у Дональда Трампа

Опитування The Economist/YouGov, проведеним 18 липня, показало, що 79% демократів підтримали б Гарріс, якби Байден відмовився від балотування. А опитування Центру досліджень зв’язків з громадськістю Associated Press-NORC заявило, що приблизно 6 із 10 демократів вважають, що вона була б "хорошою президенткою".

Колишній посол США в Україні Джон Гербст називає Гарріс "неоднозначною кандидаткою".

"Вона має значну кількість прихильників у партії. Але знову ж таки, в партії також є люди, які стурбовані її низькими рейтингами в опитуваннях. Тож вона не є однозначним кандидатом", - сказав він Суспільному.

Станом на 19 липня Star Sports оцінювала шанси Байдена перемогти на виборах як 12 до 1, у Гарріс же було 7 до 2. А опитування CNN, що включають кілька опитувань, свідчать: Трамп поки виграє лише 1%.

За останніми опитуваннями, Трамп випереджає Гарріс на два пункти – 47% підтримки проти 45%. Це приблизно стільки ж, наскільки республіканець випереджає Байдена: 46% проти 43,5%. Прихильність виборців до віцепрезидентки становить 38%, що трохи нижче, ніж у Байдена (41%), пише The Hill.

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"Прихильність до неї на національному рівні відображає прихильність до Байдена – це не дуже добре. Однак її перевага полягає в тому, що вона не має всього багажу, який має Байден, і виборці збираються поглянути на неї по-новому", – сказав директор відділу обробки даних у DDHQ Скотт Трантер за тиждень до того, як з’явилася новина про вихід Байдена з перегонів.

Прихильність виборців до віцепрезидентки становить 38%, що трохи нижче, ніж у Байдена (41%).

"Прихильність до неї на національному рівні відображає прихильність до Байдена – це не дуже добре. Однак її перевага полягає в тому, що вона не має всього багажу, який має Байден, і виборці збираються поглянути на неї по-новому", – сказав директор відділу обробки даних у DDHQ Скотт Трантер за тиждень до того, як з’явилася новина про вихід Байдена з перегонів.

Сам Трамп одразу після заяви Байден про вихід із президентських гонок сказав CNN, що Гарріс для нього є "легшим противником", ніж чинний очільник Білого дому.

Раніше розповідали, чи допоможе демократам рішення Байдена знятися із президентських виборів посунути Трампа і виграти вибори.

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