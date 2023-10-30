Камери для зґвалтування та моторошні тортури: звільнений з полону парамедик розповів про звірства росіян

Медик пробув у полоні майже рік.

Парамедик Юрій Армаш майже рік пробув у ворожих катівнях. Про пережите зміг говорити лише після того, як пройшов не один курс реабілітації.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

6 травня 2023 року з російського полону вдалось повернути 45 українських захисників. Серед них і 33-річний Юрій Армаш. Тоді він зізнається, до останнього не міг повірити, що вдома. Далі була довгоочікувана зустріч із мамою і молодшою сестрою.

Звільнені з полону захисники

У полоні Юрій Армаш пробув майже рік. Схопили його росіяни у Новій Каховці, звідки не встиг виїхати, і майже одразу викрили, що чоловік - медик і має армійський досвід

"Вони почали перевіряти по якісь програмі, відразу сказали, що офіцер-лікар. На першому допиті до нас використовували ножі, шила, біти, на наступних допитах, то вони використовували електрострум", - каже Юрій Армаш.

У захопленому відділку поліції Нової Каховки, який перетворили на катівню, окупанти не шкодували ані цивільних, ані дітей. Коли росіяни дізналися, що Юрій парамедик - дозволили йому допомагати закатованим українцям. Побачене його шокувало - чи не в кожного були рани на голові.

Юрій Армаш

"У них була вільна камера, в якій вони ґвалтували жінок. Це були не тільки жінки, а й дівчата", - згадує Юрій.

Окупанти перевезли Юрія до колонії у Ростові, де дізнавшись про його минуле піддали жорстоким тортурам.

"Насилля було в різних формах, яке тільки воно існує, воно там і було. Якщо щось не так сказав, подивився, спускали до підвалу підвішували за ноги і починали катувати як їм тільки хотілось", - згадує парамедик.

У ростовській тюрмі Юрій пробув шість місяців, поки не почув від наглядачів - він у списках на обмін. Зараз чоловік весь вільний час проводить із батьками. А ще проходить реабілітацію, підтримує родини полонених і розповідає всім про звірства росіян. Понад усе Юрій мріє про перемогу і повернення додому побратима, з яким пережив усі жахи російської тюрми.

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Нагадаємо, скільки техніки і окупантів втратила Росія в Авдіївці.

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