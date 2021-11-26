"Камінь-ножиці-папір": у дитячу гру вчителька зіграла з учнями по-дорослому - на роздягання

"Камінь-ножиці-папір": у дитячу гру вчителька зіграла з учнями по-дорослому - на роздягання

Регіональна прокуратура вже розпочала перевірку цього інциденту.

Російська вчителька зіграла з учнями в гру на роздягання прямо під час класної години. Це сталося в одній із сільських шкіл на Сахаліні.

Про це 26 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Матір одного з підлітків повідомила про це місцеву пресу, а відео, зняте школярами, облетіло соцмережі. На цих кадрах учителька російської мови та учні 8-го класу грають у дитячу гру "камінь-ножиці-папір". Хто програє – знімає частину одягу. Регіональна прокуратура вже розпочала перевірку цього інциденту. А педагогиня - звільнилася зі школи.

Російська вчителька під час класної години грала з учнями в гру на роздягання | Новини світу

Нагадаємо:

В обухівському ліцеї №4 вчителька початкових класів тоді ще першокласника вдарила головою об парту, а іншого учня била по руках. Справа довго не виходила за межі школи: адміністрація просила нікуди не звертатись, а шкільна психологиня взагалі навчала дітей не розповідати про конфлікт батькам.

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