Канадієць у рідному місті влаштовує під російським консульством щоденні протести з нагадуванням про війну в Україні

Звуки пострілів під російською амбасадою, запрошення до пекла, тривожні сирени та гімн України - так щодня за 7 тисяч кілометрів від Києва канадієць Серж Саввіль протестує проти російської агресії в Україні під російським консульством. Чоловік від березня ще не пропустив жодного дня і планує протестувати аж до перемоги України, йдеться в ТСН.

У Канаді у центрі міста Монреаль, розташоване російське консульство у Канаді, а навпроти стоїть приватний будинок весь в синьо-жовтих кольорах. На вікнах висять великі стяги, а клумба поруч прикрашена маленькими прапорцями. Російське консульство така синьо-жовта краса страшенно дратує.

Цей будинок належить співробітнику мерії Монреалю Сержу Саввілю. "Він таким чином декорував кожне вікно свого будинку в підтримку України", - розповідає українка Анна Лях.

"Коли війна почалася, я працював з дому і я міг бачити із мого офісу щодня мітинги навпроти російського консульства. Коли мітинги закінчувалися і коли сонечко сідало, я бачив як працівники консульства прибирали все те, що приносили мітингувальники, не лише біля входу до консульства, але також і на території загального користування, яка належить місту. І коли ти прокидаєшся вранці, то вже нічого не нагадувало про трагедію в Україні. Я вирішив, що досить і з 12 березня я пішов до магазину прапорів у Монреалі, купив 8 великих українських стягів і повісив на вісім вікон мого будинку, які виходять на російське консульство, щоб підтримка України була постійною і не припинялася", - пояснює свій мотив канадієць.

Але і цього канадійцю виявилося замало. Він завантажив звук сирени і щодня вмикає його під російським консульством. Приходить туди як за графіком - опівдні і без вихідних. Ще обов'язковий елемент протесту - український славень. "Щодня я трічи програю гімн України навпроти російського консульства. Це запис, який був наданий мені українцями. Також лунають звуки стрільби та сирени, таким чином ми показуємо росіянам, що українці чують кожного дня", - розповідає чоловік.

З собою Серж бере дитячого возика з синьо-жовтим прапором, потужну колонку, аби бути певним - всередині будівлі під триколором його чують. Його протест відбуваєтсья за будь-якої погоди - і коли вже досить прохолодно, і під дощем і в спеку. Серж ніколи не буває на цих акціях сам, іноді до нього приєднуються українці.Канадійці, які українською не говорять, але все одно співають гімн, читаючи транскрипцію з папірня.

У цієї щоденної акції вже з'явився власний документаліст - 91-річний Клод Фурньє, він режисер і щодня знімає короткі ролики і викладає у "Твіттер".

Такі акції дратують працівників консульства, але припиняти чоловік їх не планував до перемоги України.

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