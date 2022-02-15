Канцлер Німеччини перебуває з візитом у Москві: як зустріли Шольца у Кремлі

Напередодні німецький канцлер запевнив українську сторону, що в разі чергового нападу Росії на Україну Кремль дістане санкції.

Російська Дума зробила перший крок до визнання незалежності тимчасово окупованих територій Донбасу. Ухвалити відповідне рішення просять Путіна. Той сьогодні зустрічається з німецьким канцлером. До Москви вирушив і глава ОБСЄ.

Із якими пропозиціями прибув дипломатичний десант Заходу в ефірі ТСН.16:45 розповіла кореспондентка ТСН Катерина Федорченко.

Так, німецький канцлер після візиту до Києва вирушив на перемови до Москви - та вже за лічені години просто на облавку власного літака йому доведеться вступити в протистояння з росіянами - через коронавірус. Москва вимагає від усіх учасників делегації три ПЛР-тести. А Олафа Шольца, який говоритиме з Путіним, російські медики хотіли протестувати одразу після приземлення. Утім, на такі умови німецький канцлер не пристає - і ПЛР-тест дозволяє лише лікарю з німецького посольства, росіяни можуть хіба що дивитися. Через це так само, як і Еммануель Макрон, який не дозволив тестувати себе російським медикам, на переговорах із Путіним Шольц опиняється за тим самим довжелезним столом - на дистанції від очільника Кремля.

Обговорити накопичення військ на українських кордонах та європейську безпеку до Москви прибув і глава ОБСЄ Збіґнєв Рау. На зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим він пропонує розпочати новий діалог і озвучує йому логіку цього проєкту.

"Сподіваюся, що обговорення конфліктів, що тривають у регіоні ОБСЄ, дестабілізуючи європейську безпеку, призведе до дипломатичних рішень у дусі взаємної поваги та компромісу", - заявив Рау.

Утім, Лавров, хоч і відповідає, що пропозиція "цікава", каже - довіра між Росією і ОБСЄ нині перебуває на рекордно низькому рівні. Це й справді так, оскільки у день, коли відразу кілька західних делегацій відвідують Москву, російська Дума вирішує звернутися до Путіна - щоби той визнав незалежними "Л/ДНР". Якщо так станеться, кажуть в українському МЗС, це фактично означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. А глава представництва ЄС у Києві зазначає, що у такому разі у Москви можуть виникнути додаткові територіальні претензії до України.

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