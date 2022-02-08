Канцлер Шольц вперше зустрівся з президентом Байденом: про що говорили політики

Зокрема, під час переговорів йшлося про "Північий потік-2".

Напередодні у Білому домі американський лідер Джо Байден приймав німецького канцлера Олафа Шольца. Їхня зустріч у робочому кабінеті тривала пів години віч-на-віч, а потім ще в розширеному форматі.

Як минула зустріч та про що говорили, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 8 лютого.

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Канцлера Німеччини президент Сполучених Штатів прийняв біля запаленого каміна у своєму робочому кабінеті. Вони говорили там віч-на-віч пів години, а потім – у розширеному форматі. Втім, у залі для пресконференцій Олафа Шольца очікував не настільки теплий прийом, бо більшість запитань журналістів стосувалися долі російського газогону "Північний потік-2".

– Якщо Росія нападе, це передбачає танки чи війська, що знову перетинають український кордон. "Північного потоку-2" більше не буде. Ми покладемо йому край, – наголосив Байден.

– Але як ви це зробите, з огляду на те, що контроль над проєктом за Німеччиною, – запитала журналістка.

– Ми, обіцяю вам, зможемо це зробити, – пообіцяв президент.

Канцлер Шольц за всю конференцію так і не скаже нічого конкретного. Він обмежувався загальними фразами про повну згоду з американським колегою, але жодного разу не вимовив словосполучення "Північний потік" і не дав конкретних обіцянок. За що його знов і знов атакували журналісти. Байден навіть змушений стати на захист гостя, назвавши його партнером, що має повну довіру.

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"Ми діємо злагоджено. Ми цілком єдині і не робитимемо розрізнених кроків. Ми вдаватимемося до спільних кроків. Вони будуть дуже дуже болісними для Росії. Вони повинні це розуміти", – заявив Шольц.

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До слова, того ж дня у Москві президентів Росії та Франції розділяє масивний стіл кілька метрів завдовжки. На його краях Володимир Путін та Емануель Макрон ведуть переговори шість годин поспіль. Згодом перед журналістами Путін заявить, що не хоче, аби Україна вступала до НАТО, бо тоді весь Альянс рано чи пізно воюватиме з Росією за Крим. Крім того, вимагає від Києва виконання Мінських угод за формулою Штайнмаєра – із легалізацією сепаратистів у владі.

Деякі пропозиції Макрона Путін називає слушними і такими, що можуть стати основою для порозуміння. Про що саме йдеться – жоден із них не уточнює. У вівторок Макрон обговорить це у Києві із Зеленським. Лише натякає, що стосуються ідеї Мінських угод.

Водночас держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен напередодні заявив: Україна вже виконала ледь не всі залежні від неї пункти Мінських угод, а Росія – жодного. Тож цей документ може бути інструментом урегулювання, лише якщо РФ поставиться до взятих на себе зобов‘язань серйозно.

Дипломатичні зусилля світових лідерів із протидії російській агресії тривають без упину. Після переговорів із Путіним президент Франції вирушив на переговори зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Канцлер Шольц із Вашингтона повертається до Берліна, бо пообіді на нього там очікують президенти Польщі та Франції.