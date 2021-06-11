Кандидати в судді записали звернення до Зеленського: чого хочуть "достойні, чесні, несамовиті"

Тепер герої звернення запитують у Зеленського, скільки ж можна чекати.

Тринадцять претендентів на посаду служителя Феміди записали під мінорну мелодію відеозвернення до президента Володимира Зеленського.

Про це 11 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Кажуть що про них забули. Мовляв, відбір на посаду вони пройшли ще за Януковичі, але їх призначити він не встиг, адже втік. Порошенко призначав інших, а, за словами учасників відео, над ними познущався і теж не призначив. Тепер герої звернення запитують у Зеленського, скільки ж можна чекати.

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"Ми кандидати в судді, достойні, чесні, несамовиті. Ми шляхетні герої правди. За професійну думку професійно убиті. Нас не призначив втікач, а п'ятий так взагалі познущався. Але ж, Володимире Олександровичу, зупинитися має це крамольне зухвальство...", - говорять вони.

Новини України: 13 кандидатів на посаду судді записали відеозвернення до Зеленського

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