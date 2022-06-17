Канікули під час війни: у тилових містах України масово відкриваються табори та гуртки для школярів

Канікули під час війни: у тилових містах України масово відкриваються табори та гуртки для школярів

Канікули під час війни. У тилових містах України масово відкриваються табори та гуртки для школярів. Більшість маленьких українців нинішнього року залишилась без повноцінного оздоровлення на узбережжях морів. Тож їм намагаються організувати відпочинок у школах та центрах дозвілля.

Як відпочивають цього літа українські діти в ефіри телемарафону, розповіли кореспонденти ТСН.

У Волинському обласному центрі туризму тепер як ніколи гамірно: тут працює дитячий табір – школярів перетворюють на умілих мандрівників. На першу зміну записалося майже півтори сотні дітей. Чимало хочуть ходити сюди й у липні та серпні.

"Третина учасників літньої школи – це діти, батьки які мають статус внутрішньо-переміщених осіб, це діти з Луганської, Донецької, Харківської та Херсонської областей", - говорить заступник директора центру туризму Сергій Кулаков.

У туристичній школі переселенці не лише учні, а й викладачі.

Гуртки для дітей протягом літа працюватимуть і в звичайних школах. Тут активності на будь-який смак: діти зайняті спортивними іграми, вишивають і танцюють. Час до часу веселощі перериває сигнал тривоги. Як діяти в такому разі – гуртківці знають.

Понад сотня дитячих таборів відкрились і в Чернівецькій області. Один з найпопулярніших - де готують юних винахідників.

А ще ці табори добряче полегшують життя батькам, які знають, де їхні діти і чим займаються. Тож таке дозвілля організовуватимуть аж до вересня.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 114-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.