Канікули в наметі посеред Одеси: для потерпілих від війни дітей відкрили хаб на природі

Батькам є де подіти дітей під час літніх канікул
В Одесі просто посеред скверу встановили великі намети та відкрили хаб для дітей, які потерпіли від війни. Поруч є і бомбосховище, в яке вже доводилося спускатися через повітряну тривогу.
Під звуки сирени в Одесі відкрили хаб для дітей, потерпілих від війни.
Про це 14 липня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Цього року в області не можна відкривати табори, тому волонтери з благодійного фонду "Добрий самарянин" створили цей простір. Тут діти зможуть отримати психологічну та соціальну допомогу, а також зайнятися спортом та навчанням.
У зеленому сквері встановили великі намети, в яких одночасно може розміститися до сотні дітлахів. Поки їхні батьки на роботі, з малими займаються професійні педагоги.
Дитячий хаб працюватиме до кінця канікул.
Поряд розташоване і бомбосховище, яке дітям довелося одразу випробувати через повітряну тривогу.
"Трішки відлякує, але сподіваємось, що усе буде добре. Я вирішила дитину тут залишити, а сама піти трішки допомогти як волонтер", - каже мати дитини Наталія Хмарська.
"Я радий, що ми це зробили, тому що ми бачимо, як діти на очах розквітають. Боялися кожного шуму, удару. Але сьогодні вони грають, спілкуються, сміються", - говорить керівник БФ "Добрий самарянин" Денис Сердюченко.
Нагадаємо, у тилових містах України масово відкриваються табори та гуртки для школярів.
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