Канікули в наметі посеред Одеси: для потерпілих від війни дітей відкрили хаб на природі

Батькам є де подіти дітей під час літніх канікул

В Одесі просто посеред скверу встановили великі намети та відкрили хаб для дітей, які потерпіли від війни. Поруч є і бомбосховище, в яке вже доводилося спускатися через повітряну тривогу.

Під звуки сирени в Одесі відкрили хаб для дітей, потерпілих від війни.

Про це 14 липня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Цього року в області не можна відкривати табори, тому волонтери з благодійного фонду "Добрий самарянин" створили цей простір. Тут діти зможуть отримати психологічну та соціальну допомогу, а також зайнятися спортом та навчанням.

У зеленому сквері встановили великі намети, в яких одночасно може розміститися до сотні дітлахів. Поки їхні батьки на роботі, з малими займаються професійні педагоги.

Дитячий хаб працюватиме до кінця канікул.

Поряд розташоване і бомбосховище, яке дітям довелося одразу випробувати через повітряну тривогу.

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"Трішки відлякує, але сподіваємось, що усе буде добре. Я вирішила дитину тут залишити, а сама піти трішки допомогти як волонтер", - каже мати дитини Наталія Хмарська.

"Я радий, що ми це зробили, тому що ми бачимо, як діти на очах розквітають. Боялися кожного шуму, удару. Але сьогодні вони грають, спілкуються, сміються", - говорить керівник БФ "Добрий самарянин" Денис Сердюченко.

Нагадаємо, у тилових містах України масово відкриваються табори та гуртки для школярів.

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В Одесі відкрили хаб для дітей, які потерпіли від війни