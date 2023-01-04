Канонади в Оріхові майже не стихають, але там залишаються люди, щоб допомагати військовим

Одна людина загинула, одна в критичному стані, двоє – у вкрай тяжкому. Росіяни обстріляли "Пункт незламності" в містечку Оріхів на Запоріжжі. Снаряд розірвався, коли люди саме прийшли туди зарядити телефони. Літній чоловік загинув на місці, йдеться в ТСН.

“Гради”, САУ та ствольна артилерія – по Оріхову окупанти гатять цілодобово. Місцеві кажуть, що гріх, але то щастя, що загинула лише одна людина – чоловік вийшов подихати повітрям. Поранених доправили до лікарні, один із них – у вкрай тяжкому стані.

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Попри жахливі обстріли, в Оріхові лишаються старі та молоді. “Дрова завозимо солдатам, воду підвозимо, така робота в нас. Це коли-ніколи трошки тихенько, мусор підберу, а так в основном розвозимо на блок-пости хлопцям, дрова пиляєм на передову, ну, на бліндажі, працюємо, допомагаємо”, - розповідає місцевий тракторист.

Стояти на місці тут не можна. Якщо люди не біжать, вочевидь, це – перерва поміж вибухами. Волонтери, які підвозять одяг та продукти, збентежені – населення тут не має бути взагалі, але люди лишаються. “Ну, Оріхів це – от якщо Лиман – там нічого нема, то Оріхів – десь поряд. То побито центр, коли побито центр, то уже капець. Якщо Нікополь там були прильоти, то Оріхів - це як лінія фронту така”, - каже волонтер.

Наразі з 12 тисяч в Оріхові лишилось 800 жителів . Вони відмовляються виїжджати, хай як їх не вмовляють. Чекатимуть, коли ЗСУ відсунуть ворога, бо зараз росіяни на відстані кількох кілометрів від містечка.

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