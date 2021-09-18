Капітолій обгородили вантажівками та поліцією: у США відбуваються мітинги прихильників та противників Трампа

Мітингувальники запевняють, що проводитимуть винятково мирні акції.

Біля Капітолію – новий мітинг прихильників Трампа. Поліція до приходу мітингарів готувалася заздалегідь - оточила Конгрес високим парканом. Кажуть, існує загроза насильств. Надто після подій 6 січня цього року. Тоді прихильники Трампа зчинили справжній погром у будівлі Капітолію, внаслідок якого загинули 5 людей, сотні активістів були арештовані у зв’язку із цією справою.

Про це 18 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Наша місія - гарантувати безпеку під час цього заходу. Уже були погрози про застосування насильства під час цієї події. Та, на випадок, якщо хтось з учасників почне вдаватись до насильницьких дій, у нас є план, як цьому запобігти або ж як зупинити протиправні дії якомога швидше", - зазначив керівник поліції Капітолію Томас Мангер.

Новини світу: прихильники Трампа влаштували мітинг біля Капітолію

Експрезидент США Дональд Трамп зазначив, що "наші серця і думки з людьми, яких несправедливо переслідують у зв’язку з протестом 6 січня, який відбувся через фальсифікацію президентських виборів. І на додачу це ще й свідчення того, якими подвійними стандартами користується наша система юстиції. Та зрештою, попри все, справедливість переможе!".

Поруч – мітинг противників Трампа. Обидва табори твердять, що збираються проводити винятково мирні мітинги.

Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США повинні були завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного на той момент президента Дональда Трампа зібралися біля Капітолія, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

У заклику до заколоту проти уряду звинуватили Трампа. 13 січня Палата представників підтримала рішення про імпічмент. Однак під час фінального голосування в американському Сенаті необхідних двох третин голосів сенаторів не набрала, тому імпічмент Трампу оголошено не було.

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