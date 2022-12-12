Капітуляція Росії, повалення Путіна та членство України в ЄС і НАТО: інтерв’ю з міністром закордонних справ Естонії

Ця його заява співпала в часі зі статтею у The Times, де йдеться про неформальне схвалення США далекобійних ударів України по території Росії. Також видання, посилаючись на високопосадовця американського оборонного відомства, не виключає постачання Україні далекобійних ракет та бомбардувальників, хоча раніше Москва офіційно заявляла, що вважатиме це вступом США у війну.

Підсилює напругу ще й те, що, попри намагання Вашингтона, Путін поновив ядерні погрози. Ба більше, очільник Кремля не виключає включення концепції превентивного ядерного удару в російську воєнну доктрину. Разом із тим, за даними США, між Росією та Іраном зростає рівень військово-технічної співпраці. Москва вже запросила у Тегерана сотні дронів та балістичних ракет.

Тим часом окремі країни ЄС, такі як Франція та Німеччина, офіційно демонструють відкритість до подальшого діалогу з Росією та особисто з Путіним, сподіваючись, що це може щось змінити. Хоча, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, кожного разу, коли він розмовляє з Путіним, "він говорить дуже чітко про завоювання чогось".

Щоб розібратися, де ж кінець цієї війни, чому західні партнери не хочуть надавати нам більш потужне озброєння, які можливі конфігурації закінчення цієї війни бачить Захід, та чи буде Україна після цього в ЄС і НАТО ТСН.ua розпитав під час інтерв’ю у міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу.

- Повномасштабна війна Росії проти України триває вже десять місяців. І кінця цій війні не видно. Очевидно, що Путін готується до "другої" хвилі мобілізації. То, що, він вирішив воювати до останнього росіянина?

- Путін продемонстрував свою рішучість отримати те, чого він хоче. І єдиною відповіддю західної спільноти має бути також показати агресору, що наша сила волі залишатиметься сильнішою. У понеділок (12 грудня – ред.) на Раді закордонних справ ЄС ми обговоримо спрямування додаткових ресурсів (за повідомленнями ЗМІ, це, щонайменше, 2 млрд євро – ред.) до Європейського фонду миру, з якого ми також фінансуємо окремі поставки зброї Україні. Сподіваюся, найближчим часом ми також зможемо ухвалити новий дев’ятий пакет санкцій проти Росії. І, що найважливіше, ми маємо показати нашу готовність змінювати спосіб мислення щодо підтримки України. Вона має бути спрямована на отримання постійних практичних результатів.

Росія вчиняє звірства чи серію ескалаційних кроків у ході цієї війни. І західні країни відповідають більшими поставками військової допомоги й санкціями. Натомість ми маємо негайно давати те, що просить Україна, і це було моїм основним сигналом до міністрів закордонних справ країн-членів НАТО (на зустрічі в Бухаресті – ред.), і я повторив це міністрам закордонних справ ЄС. Тобто, ми маємо надавати негайно те, що просить Україна, щодо всіх конвенційних систем озброєння, а також збільшити санкції до такого рівня, якого б було достатньо, щоб Росія припинила війну, а Україна змогла звільнити свої території.

- У чому, на вашу думку, Захід все ще помиляється щодо Росії та її здатності продовжувати цю війну? Яких санкцій ще бракує, щоб повністю обрізати Росії можливість фінансувати цю кровопролитну війну проти України?

- Я думаю, що головна проблема режиму санкцій полягає в отриманні Росією прибутків від (експорту – ред.) природних ресурсів. Тому ми вели інтенсивні переговори з країнами-членами ЄС, який ліміт цінової "стелі" має бути встановлений на російську нафту. Пропозиція Єврокомісії була на рівні $65 за барель. Естонія, Литва, Польща чинили опір цій першій пропозиції. У підсумку ми досягли домовленості про $60 за барель, яка все ще є високою. Тому треба працювати в напрямку зменшення (цього ліміту – ред.) вполовину. Бо половина (тобто, $30 за барель – ред.) означатиме, що Росія фактично не отримає чистого прибутку від продажу нафти. Проте, разом із тим, країнам ЄС вдалося ухвалити рішення, що поточна цінова "стеля" на російську нафту, яка почала діяти в понеділок, 5 грудня, буде переглядатися в напрямку зниження. Другим елементом є російський фінансовий сектор і банки. Є десятки російських банків, які все ще не відрізані від системи SWIFT. І нам також потрібно відрізати всі фінансові потоки західних компаній до Росії, і навпаки. Тому, це треба ухвалити негайно. І третє, також є великий перелік різноманітних товарів і послуг, які все ще продовжують надходити (до Росії - ред.). Але це вже другорядне, якщо ми говоримо про вплив санкцій. Основою є доходи від природних ресурсів.

- Зрозуміло, що Захід хоче контрольованої зміни влади в Росії через величезний арсенал ядерної зброї. Проте, ми вже бачимо, що Кремль свідомо виводить Пригожина, Кадирова та інших у публічне поле. На вашу думку, чи може в Росії все вийти з-під контролю?

- Під виходом з-під контролю ви маєте на увазі втрату контролю ситуації Путіним? Звичайно це може статися. На жаль, ми не бачимо, наскільки незалежними вони є. Судячи з публічних висловлювань, є велика різниця в їхніх підходах до Путіна та війни. Але зараз Росія перетворюється на досить тоталітарну державу. Якщо Путін ставатиме більш пасивним, а не активним, щодо їхньої влади та економічних інтересів, все може дуже стрімко змінитися. Я пам’ятаю з власної юності, як Горбачов був фактично позбавлений влади. І цей процес посилюється, коли інституції просто відмовляються виконувати накази. Але це справді правда, що відбувається радикалізація таких людей, як Пригожин, Кадиров, яких роблять публічними особами в Росії. Це, я думаю, має дати чіткий сигнал світу повсюдно визнати Росію терористичним режимом. Бо, в основному, люди цього терористичного напряму належать до діяльності вищого керівництва (в Росії – ред.).

- Можливо, це такий шантаж Заходу з боку Путіна, щоб показати, що, можливо, краще хай вже він при владі в Росії, ніж ці радикальні персонажі?

- Так. Росія, як і Радянський Союз, грає в цю гру. Мовляв, подивіться, що тут можуть бути ще більш божевільні, непередбачувані й криваві люди, які можуть замінити чинний режим. Але, я сподіваюся, що ніхто не сприйме цей наратив. Бо насправді головним центром вчинення геноциду українського народу є політична воля Путіна. І саме його воля втілює ці звірства в реальність. У цьому контексті, я сподіваюся, ніхто не вірить, що опір режиму Путіна все-таки має бути обмежений, бо, якщо ні, тоді Пригожин прийде до влади.

– До речі, це був дуже крутий крок з вашого боку з наручниками для Пригожина у відповідь на бутафорську "криваву" кувалду, яку Пригожин надіслав до Європарламенту. Ви вже частково відповіли на моє питання про те, чи може в Росії все вийти з-під контролю. Проте, в цілому, як думаєте, як Путіна можуть усунути від влади, й що станеться в Росії після нього?

- Очевидно, що падіння Путіна може статися, коли Росія програє війну. Отже, щодо програшу Росії, я повністю погоджуюся з попередніми умовами президента Зеленського. По-перше, це повне звільнення всіх українських територій. По-друге, виплата всіх репарацій. І, по-третє, цілковита відповідальність. Це лакмус для світової спільноти, що ми не побачимо повернення до business as usual у міжнародних відносинах після війни з Путіним та його співучасниками. Вони мають понести повну відповідальність за злочини проти людяності, які вони вчинили, за злочини агресії. І ці події, я думаю, можуть призвести до повалення путінського режиму. Коли це може статися? Це питання сильнішої та практичнішої підтримки України західною спільнотою. Бо я не на секунду не сумніваюся в рішучості хоробрих українців всіма засобами протистояти на полі бою російським агресорам.

- Ви щойно сказали про поразку Росії. Які ви бачите конфігурації закінчення цієї війни? Чи може ця війна закінчитися не за столом переговорів? І чи може ця війна вийти за кордони України? Чи це вже сталося після ракетного вибуху в Польщі?

- Розслідування щодо цього ракетного вибуху ще триває. Але влада Польщі впевнена… Я би сказав, що, хоча, це не світова війна, але ця війна має наслідки у всьому світі. Хоча, за міжнародним законодавством, сторонами військового конфлікту у цій війні є дві країни. Але, звичайно, західні країни розглядають Росію у ширшій перспективі супротивником. І, я думаю, Росія також не приховує, що має такий самий погляд на західні країни. Тому, я думаю, ця війна, і я хочу на цьому наголосити, є не лише про майбутнє й свободу України та українського народу. Вона про майбутнє цілої Європи. Бо, і я на цьому багато разів наголошував, якщо в теорії підсумком війни буде в якомусь вигляді не повна перемога України, а щось амбівалентне, це означатиме екзистенційну загрозу для всіх європейських націй і для всього європейського безпекового порядку. І заради відновлення миру в Європі та стійкої європейської архітектури безпеки, нам треба мати майбутнє, де кордони країн є непорушними. А це означає перемогу України, коли країна-агресор понесе всю повноту відповідальності. І також, я думаю, що неминучою передумовою майбутнього європейського безпекового порядку буде те, що Росія в майбутньому після війни не має бути в позиції, щоб диктувати своїм сусідам свої умови, різні безпекові опції чи умови способу життя. Тому, якщо ви питаєте, як закінчиться ця війна, тож війна має закінчитися виконанням цих передумов, які озвучив український президент. І також за результатами подій на полі бою, чи законного юридичного документу, що фіксуватиме підсумок цієї війни. Це вже найближче майбутнє. Причому ближче, ніж ми всі сподіваємося. Побачимо.

- Цікаво. Дуже дякую за цю відповідь. Тож, знаєте, зараз в Україні, країнах Балтії, Польщі доволі розповсюджена дискусія щодо "хороших" та "поганих" росіян. Особливо гостро це питання постало після скандалу з російським телеканалом "Дождь". Що ви можете сказати росіянам, які стали на бік цього телеканалу, щоб вони зрозуміли, що насправді сталося? Бо ми в Україні дуже добре зрозуміли позицію цього телеканалу щодо співчуття й допомоги мобілізованим росіянам.

- Я думаю, що всі чесні люди, незалежно від національності, якщо вони мають відповідальність за свої дії і людське серце, протистоять цій війні. І, звісно, російським громадянам може бути боляче уявити, що їхня країна бере участь у війні. Але це, я б сказав, помилковий біль. Бо спершу ми маємо бути людьми. І, по-друге, думати про майбутнє нашої країни. Отже, режим Путіна перетворює майбутнє та гідність Росії на вбивства. Я думаю, що кожен чесний росіянин має чинити опір війні всіма доступними йому суспільними засобами, які має в своїх руках. І тут не може бути якоїсь сірої зони, говорячи, що "я за мир", "я не буду займати позицію щодо цього конфлікту", "я маю якусь підтримку (з помилкового гуманістичного підходу) російських військових"… Ні. Це означає, що всі ці половинчасті коментарі чи позиції є морально неприйнятними. Тому Латвія, де працював "Дождь", ухвалила рішення у відповідь на ці заяви. І, я думаю, для цього вони мають цілком зрозумілі аргументи.

- Так. Естонія та Литва, як ми вже побачили, також заборонили цьому телеканалу мовити в їхніх країнах. Добре. Наступне питання про ядерні погрози Путіна. Здавалося, що США та Китай були достатньо переконливими щодо можливих наслідків. Але минулого тижня ми знову почули заяви Путіна про ядерну зброю, що ризик ядерної війни зростає тощо. Тож, як ви думаєте, Путіну начхати на наслідки?

- Зараз Путін має намір діяти саме так проти сили волі західної спільноти, сподіваючись, що ми почнемо боятися його погроз. Маю надію, що жодна західна країна чи громадська думка не купиться на ці погрози. Тому що, як ми також бачимо з минулого від певного взаємного ядерного стримування, яке застосовувалося в часи Холодної війни, перший елемент дійсно полягає в тому, якщо в цьому контексті ви в односторонньому порядку використовуєте ядерну зброю, то це призведе до потужної відповіді. І про це також були дані чіткі сигнали з боку західних країн, які мають ядерні сили. І, я думаю, Кремль чітко вловив цей меседж. І друге, звичайно, якщо спустися до цих погроз і почати їх оцінювати, тоді де проходить ця межа? Це означає, що ядерна-країна терорист може тероризувати цілу планету на постійній основі. Тому ми не можемо дозволити собі, по-перше, боятися, а по-друге, ми маємо бути готовими до всього. Але, я переконаний, що риторику, яку він (Путін – ред.) зараз використовує, це лише залякування. І, я думаю, не українського народу, бо він знає, що українці незламні в цьому контексті. Але в ширшому сенсі світової спільноти. Проте він зазнає поразки на цьому шляху.

- Американська преса пише, що 20 з 30 країн-членів НАТО вже вичерпали свої можливості для постачання зброї Україні. Ви міністр закордонних справ, а не оборони, але все ж таки залучені до обговорення цих питань. Що, все настільки критично?

- Я думаю, що ми все ще маємо потенціал для негайного постачання зброї Україні. Звичайно, це залежить від одноосібних рішень країн, які мають необхідну зброю. Це також обговорювалося на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Бухаресті, де я закликав, що, по-перше, Україні мають надати танки. І кілька країн-членів Альянсу мають ці танки. По-друге, (надати - ред.) ракети великої дальності без жодних політичних застережень. І багато країн також мають таку зброю. І, по-третє, звичайно, (надати - ред.) більші об’єми систем ППО. Тож, Україна зараз, коли ми говоримо про військову допомогу, потребує як щита, щоб захистити своїх людей, свою цивільну інфраструктуру, так і меча для стримування агресора.

- Як вважаєте, ці розмови про переговори з Росією вже закриті? Які були причини для таких заяв? Чому Макрон сказав про необхідність надання Росії якихось гарантій безпеки? Про що він взагалі говорить?

- Це питання має коментувати влада Франції та президент Франції. Але, я думаю, що країни, які потребують безпекових гарантій, це саме ті країни, які перебувають під атакою Росії. Вище керівництво Росії потребує лише однієї безпекової гарантії – це гарантія безпеки сидіти на трибуналі. Це та безпека, яку світові країни мають надати лідерам Росії. І також я думаю, що, дійсно, зараз дуже важливо зберегти західну єдність у підтримці України, як і продовжувати чинити опір Росії та російській агресивній війні. І, я думаю, що у всіх цих найвищого рівня контактах чи знаках щодо діалогу з топлідерами Росії є небезпека того, що вони можуть бути інтерпретовані, як певні ознаки слабкості, не так навіть з боку друзів України, як, навпаки, вони також можуть дати "кисень" у Кремлі. І це не дуже гарна річ. Тому що ми пам’ятаємо, наскільки інтенсивними ці розмови на найвищому рівні були якраз напередодні початку цього етапу війни. І вони жодним чином не зупинили російську машину війни.

- І останній більш широкий блок питань про майбутнє європейської архітектури безпеки після цієї війни. Тож, як вона може змінитися? Як можуть змінитися НАТО та ЄС? Яке майбутнє чекає на ці два блоки після закінчення повномасштабної війни Росії проти України?

- Думаю, є кілька елементів, і мають місце тектонічні зміни. В Естонії ми ніколи не мали жодних ілюзій щодо російських намірів. Але також були сподівання на зміну розуміння західних країн, які наразі підійшли до нового ракурсу. І зараз світ також розуміє, що всі ці російські дії, які вони вчиняли проти інших країн, проти західних країн, інші завдання, політична корупція, використання будь-яких засобів впливу, кібератаки, тощо, всі вони застосовувалися задля єдиної чіткої стратегічної мети – отримання переваги над Заходом. І в цьому контексті єдиний шлях відповісти на це – жодним чином не шукати політики приниження. Бо, якщо ми не навчилися протягом десяти місяців цього етапу війни, але, якщо поставити це в об’єктивну перспективу, - за вісім років цієї війни, тоді ми нічого не навчилися, я б сказав чесно. І другий важливий елемент цього - ми маємо більше інвестувати у військову спроможність, безпеку, а також, що ще більше важливо, я сподіваюся, що буде велика дискусія, яка вже почалася, як ми бачимо майбутню європейську архітектуру безпеки. І, я сподіваюся, ми будемо сповнені рішучості, що ми, як нації Європи, знову не опинимося в певному половинчастому рішенні, яке лише відкладає можливі майбутні агресії Росії. Цього не має статися. І також, звичайно, ми маємо відкрито обговорювати, і це також був мій меседж на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО (в Бухаресті - ред.), як країни-члени НАТО розглядатимуть заявку України на членство в Альянсі, яка була подана владою України на початку жовтня на адресу НАТО.

- Саме про це моє наступне запитання. Тож, про майбутнє членство України в НАТО. Ви вірите, що це справді може статися? І від чого це залежить?

- Це залежить від консенсусного рішення країн-членів. Але, я вже говорив, що це не питання "чи" (це станеться - ред.), це питання "коли" й "як". Тому що, "чи" — ми б вже могли бачити Україну, як майбутнього-члена НАТО, і на це питання вже була дана відповідь 14 років тому в комюніке лідерів країн-членів НАТО Бухарестської зустрічі. Але, "коли" й "як", — це вже домашня робота нашого покоління західних політиків зробити це. І, звичайно, кожен прекрасно розуміє, українці розуміють, всі країни-члени НАТО розуміють, що це питання не постане буквально завтра. Але це питання, як ми кажемо, на столі. І, якщо ми говоримо, якщо хтось скаже, що ми не маємо ескалювати ситуацію, говорячи про членство України в НАТО, думаю, що це надасть насправді якусь активність Путіну. І це буде докорінно помилковим сигналом. Бо, ще одне з виправдань того, чому Путін розпочав цю війну, насправді полягає в тому, щоб уникнути можливості України мати власні варіанти майбутнього бачення безпеки.

- І останні два питання. Перше - про безпекові гарантії, які може отримати Україна. Ви щойно вже сказали, що майбутнє членство України в НАТО - це не тема завтрашнього дня. Це завдання для нас на майбутнє. Але до цього, на цей час до членства України в НАТО, ми можемо отримати ці безпекові гарантії?

- З мого розуміння, ми маємо негайно, прямо зараз надати більше зброї (Україні - ред.), щоб продовжити здійснення повної ізоляції Росії, її подальшої відповідальності (за скоєні воєнні злочини - ред.), спрямування заморожених російських активів на відновлення та підтримку України. І це питання найближчого майбутнього, які ми маємо вирішити. Другий елемент, говорячи про безпекові гарантії, ми не маємо покладатися на половинчасті рішення в майбутньому. Це означає, що ці безпекові гарантії є причиною існування НАТО, і це є членством (України - ред.) в НАТО.

- І останнє питання про членство України в ЄС. Тож, знову ж таки, від чого це залежить?

- Знову ж таки, я впевнений, що влада України буде сповнена рішучості дотримуватися всіх цих семи пунктів, встановлених Єврокомісією (для старту перемовин щодо вступу України в ЄС - ред.). Але одне – це адміністративні питання, технічна робота, яка має бути об’єктивно виконана. Але інше, першочергове питання, - це завжди політична воля. Політична воля громадян України є дуже чіткою. Зараз є дуже важливим також мати консенсус, політичну волю країн-членів ЄС. І це довга дорога. Естонія це добре пам’ятає. Це потребувало від нас років. Але також дуже важливо говорити про перші кроки, які ми вже можемо зробити, щоб почати технічні перемовини щодо розділів (членства України в ЄС - ред.) між ЄС, між Єврокомісією та Україною вже наступного року. І це питання, які Естонія рішуче підтримує. І так вважають багато країн. І це, я вважаю, дуже важливо продовжувати робити на цьому шляху крок за кроком. Так, тут можуть виникати багато викликів на об’єктивній основі. І також можливо постануть політичні питання. Але є друзі на цьому шляху. Тому ця дорога буде коротшою. І, я впевнений, Україна буде мати майбутнє в ЄС.