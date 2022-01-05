Капоти обох автівок розчавило, а водій легковика був п'яним: подробиці смертельної ДТП зі "швидкою"

Капоти обох автівок розчавило, а водій легковика був п'яним: подробиці смертельної ДТП зі "швидкою"

Біля селища Коротич легковик лобом у лоб зіткнувся з машиною медиків.

4 січня о 22:00 на 461 км автошляху "Київ–Харків–Довжанський" поблизу селища Коротич Харківської області водій автомобіля "Skoda Octavia", рухаючись убік міста Люботин, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем бригади швидкої медичної допомоги.

Про це 5 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Вони саме поспішали до пацієнта, в якого стався серцевий напад. Їхали з увімкненими проблисковими маячками. Удар був такої сили, що капот обох авто фактично розчавило. Медсестра "швидкої" дістала травму голови та численні забої. Водій легковика помер дорогою до лікарні. Попередньо, він сів за кермо п'яним.

Нагадаємо:

У селі Нижні Ворота Мукачівського району Закарпатської області під час руху загорівся автобус, у салоні якого перебували 50 туристів. До прибуття рятувальників водій допоміг пасажирам евакуюватися та за допомогою вогнегасника намагався стримувати розповсюдження вогню.

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