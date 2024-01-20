"Капсула життя" – винахід, що рятує життя від ударів РФ: скільки коштує та де можна встановити

В Україні створили "Капсулу життя", яка може вберегти від російських обстрілів та ракетних ударів і вже наробила галасу у соцмережах. Скільки коштує така конструкція, де її можна встановити, та чи може винахід киянина зіставити конкуренцію ізраїльським укриттям – в ексклюзиві TSN.UA. розповіла Вікторія Панченко.

Як розповів винахідник конструкції – киянин Сергій Захарін – "Капсула життя" може вберегти вас від обстрілів окупаційних військ армії РФ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Киянин шокував своїм винаходом! “Капсула життя” має бути у кожній квартирі??

"Капсула життя" здатна рятувати людей від ракетних обстрілів. Металеву конструкцію можна встановити як у будинку так і в квартирі чи офісі.

Сховище – компактне та мобільне, заввишки трохи більше 2-х метрів та завширшки 1 метр. Конструкція може легко розбиратися на частини. Вона складається з металевих листів товщиною лише 5 мм, які поєднуються болтами та разом кріпляться до опорної стіни будівлі.



Сергій Захарін запевняє – при обвалі будинку модульна конструкція не деформується. Надійність випробував на собі й тепер з впевненістю каже, що його "Капсула життя" витримає навантаження у понад 40 тонн та захистить від 99% дрібних уламків.

"Собівартість "Капсули життя" – 53 тисячі гривень. Реалізую я її за 70 тисяч гривень. Виготовлення на "Капсулу життя" десь шість годин", - розповів винахідник.



За його словами, конструкція обладнана всіма необхідними засобами безпеки. Від прямого влучання така капсула не врятує, проте вона має переваги перед звичайним укриттям.

Таку капсулу вже придбала одна родина на Київщині. Команда розробника працює щодня, адже є й інші покупці. Для замовлень доступні два варіанти укриття – для трьох і шести осіб. У планах винахідника – розробити на більшу кількість осіб та поставити на серійне виробництво.

Укриття в Ізраїлі

Якщо для України "Капсула життя", яка рятує від ракет – це новинка, то в Ізраїлі такі укриття – це норма. Відповідно до закону про цивільну оборону, який ухвалили ще 1951 року, всі будинки в Ізраїлі повинні мати системи захисту.

Зараз на території Ізраїлю нараховується понад мільйон підземних бомбосховищ та громадських укриттів.

Щоб дійти до громадського укриття мешканцям Ізраїлю необхідно 5 –10 хвилин, однак ракети долітають значно швидше. Відтак населення має лише 20 секунд на пошук сховища.

Для того, щоб уберегти цивільних, 1993 року влада Ізраїлю зобов'язала забудовників проєктувати укріплені кімнати із залізобетонними стінами, металевими герметичними дверима та системою вентиляції.

Такі укриття є в усіх житлових та громадських будівлях Ізраїля. Є два види таких кімнат: мамак – укріплена кімната в громадських будівлях, яка передбачена на кожному поверсі та мамад – укріплена кімната у квартирі.

До речі, такі укриття передбачені і на випадок хімічної атаки. Вони оснащені спеціальними фільтрами, що вбережуть вас від хімічних отрут. Також в Ізраїлі можна зустріти захисну конструкцію, яка дуже схожа на українську "Капсулу життя". Такий модуль може легко та швидко складатися та розкладатися, і не займає багато місця.

"Землянка-притулок" від ТЦК

Ще одне українське ноу-хау підірвало Мережу. Якщо ви призовного віку і не хочете потрапити на очі, а точніше до рук ТЦК, тоді ця пропозиція саме для вас.

Справжній порятунок від військкомів. "Землянка-притулок" в секретному місці. Як зазначають у відеоролику, там є все для автономного виживання: піч, продукти, спальне місце, природа та свіже повітря. І вся ця "розкіш" вартує 400 євро.

Нагадаємо, як і у яких випадках карають ухилянтів — пояснення адвокатки.

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