"Карантин продемонстрував свою ефективність": Ляшко розповів, чи вводитимуть в Україні нові локдауни

"Карантин продемонстрував свою ефективність": Ляшко розповів, чи вводитимуть в Україні нові локдауни

Міністр наголосив, що чим більша кількість вакцинованих від COVID-19, тим менше карантинних обмежень.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, чи планують в Україні посилювати карантин на тлі збільшення випадків COVID-19.

Про це він повідомив у коментарі ТСН.ua.

Ляшко наголосив, що карантин продемонстрував свою ефективність, тому його потрібно дотримуватися. Проте він звернув увагу, що адаптивний карантин зразка осені 2020-го і восени 2021-го — трошки відрізняються між собою.

"Січень-лютий 2021-го — адаптивний карантин теж буде іншим. Ми бачимо, що багато обмежень не стосуються вакцинованих людей. Чим більша вакцинація, тим менше карантинних обмежень", — зазначив очільник МОЗ.

Міністр пояснив, що основна мета карантину — не стільки стримати епідемію, як зменшити навантаження на систему охорони здоров’я.

"Кількість госпіталізованих вакцинованих є некритичною для системи охорони здоров’я", — наголосив він.

За словами Ляшка, країна працює в адаптивному карантині. Влада не планує вводити локдаунів, чи посилювати карантинні обмеження. Очільник МОЗ закликав українців вакцинуватися.

"Вакцини є достатньо. Поставок у 2022 році вистачить, щоб вакцинувати двома дозами 70% дорослого населення і бустером усіх, хто цього забажає", — підсумував він.

Раніше головний санлікар України Ігор Кузін прогнозував різкий стрибок захворюваності на новий штам коронавірусу "Омікрон". За його словами, близько 1 мільйона українців можуть захворіти вже в лютому.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.