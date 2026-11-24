На Київщині виявили сказ

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На Київщині посилюють протиепізоотичні заходи через реєстрацію нових випадків сказу серед тварин. Карантинні обмеження охоплюють десятки населених пунктів Бучанського та Фастівського районів.

На частині територій вони діятимуть у грудні, а в деяких — навіть до січня 2027 року. У відділі організації протиепізоотичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області підтверджують інформацію про спалахи захворювання у регіоні. Наразі вже зареєстровано 59 випадків, проте фахівці наголошують, що цей показник менший, ніж торік.

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Де діє карантин та які обмеження запроваджено

Карантин запроваджують в окремих населених пунктах за рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії (ДНПК) у відповідному районі. Зараз у регіоні тривають планові щеплення тварин та відповідні протиепізоотичні заходи.

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«Карантині обмеження запроваджуються на 60 днів. Згідно з рішенням ДНПК та вимогами інструкцій щодо боротьби зі сказом, діє заборона на вивезення котів і собак із неблагополучного населеного пункту. Зараз такі зони є майже в кожному районі Київщини. Особливо багато їх у Бучанському та Фастівському районах. Менше — у Броварському та Бориспільському, але й там випадки сказу серед тварин, на жаль, трапляються», — розповідають ТСН.ua у відділі організації протиепізоотичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Фахівці нагадують, що в контакті з хворими тваринами можуть перебувати дорослі та діти. Інфікована тварина може виділяти вірус зі слиною або навіть напасти на домашню тварину чи людину. Саме тому власникам рекомендують вигулювати собак лише на повідці, не відпускати домашніх улюбленців на самостійний вигул та не допускати їхнього контакту з безпритульними чи дикими тваринами.

Щеплення від сказу / © Держпродспоживслужба

Заборона на виїзд із тваринами за кордон

Фахівці зазначають, що найгостріша ситуація зі сказом склалася в Бучанському районі: за вісім місяців тут зафіксовано 13 випадків серед тварин (коти — 9, собаки — 3, лисиця — 1).

Оскільки в районі мешкають багато людей, які планують виїзд за кордон разом із домашніми улюбленцями, виникають труднощі з оформленням документів. За інструкцією, видавання дозволів на вивезення тварин суворо заборонено, якщо в населеному пункті виявлено сказ.

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«Люди досить часто звертаються до нас для проведення планових досліджень. Також багато дзвінків надходить на гарячу лінію, зокрема у вихідні. Тому фахівці виїжджають і у вечірні години, і у вихідні дні, якщо є загибла домашня тварина, щоб провести всі необхідні заходи», — зазначають у відділі організації протиепізоотичної роботи.

У відомстві підтверджують, що отримують скарги від громадян через неможливість вивезти улюбленців за межі країни, але підкреслюють, що діють винятково в межах чинного законодавства.

Водночас у Держпродспоживслужбі запевняють: регіон повністю забезпечений антирабічною вакциною, тож планові щеплення тривають.

Упродовж тижня фахівці ветеринарної медицини Київської області вакцинували проти сказу 5221 тварину. Вакцинація домашніх і свійських тварин — один із найефективніших способів профілактики цього небезпечного захворювання.

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Як убезпечити себе та домашніх улюбленців

Що робити власникам тварин:

Перевірте, чи має ваш улюбленець актуальне щеплення проти сказу. Якщо ні — зверніться до ветеринарного лікаря. Не допускайте самовільного вигулу та контактів із незнайомими тваринами. Не торкайтеся диких і безпритульних тварин, особливо якщо вони поводяться незвично (надто агресивні або, навпаки, неприродно лагідні). Якщо ви помітили тварину з підозрілими симптомами або знайшли її тіло, негайно повідомте державну ветеринарну службу. Не намагайтеся самостійно спіймати чи перемістити її.

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