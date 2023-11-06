Караоке на війні і російські пісні: Ляшко вперше відреагував на скандал після своїх гулянь у барі

Відео, як екснардеп Олег Ляшко разом зі своїм охоронцем тусить в одному з барів під російські пісні, напевне бачила вже вся країна.

Караоке на “війні”, російські пісні та 100 тисяч за оборону Києва – екснардеп Олег Ляшко вперше відреагував на скандал після своїх гулянь у барі. Але дещо не договорив, тож розкажемо ми. З ким "запалював" колишній парламентар, де служить нині і що каже його командир, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.

Відео, як екснардеп Олег Ляшко разом зі своїм охоронцем під час повномасштабної війни тусить в одному з барів під російські пісні, напевне бачила вже вся країна.

Ляшко знайшов час відгуляти в барі, але часу відреагувати на скандал в нього, схоже, не було. Хоча ще два тижні тому дружина його охоронця, ексвійськова Євгенія Емеральд заявила про домашнє насилля з боку Євгена Стипанюка й мала надію, що якщо впливу на чоловіка не має вона, то той послухає шефа.

Але марно. Два тижні ні слуху, ні духу. Проте сталося "неймовірне" – екснардеп відреагував на скандал, але дуже скупо.

Коли екснардеп став солдатом

Ляшко переконує й далі, що він працює на фронті й в нього немає часу на скандали. Нагадаємо, що солдатом екснардеп Ляшко став 3 жовтня 2022 року.

Що каже громадськість

Люди поділилися на два табори. Одні бажали міцного здоров’я та дякували колишньому парламентарю за захист, інші у службу Ляшка не вірили. Тепер сумнівів у людей побільшало. Відео неабияк вдарило по репутації екснардепа.

Можна було б сказати, що такими розваги були ще до війни, але уважні інтернет-користувачі, у тому числі військові, підтвердили – відео зроблене вже під час повномасштабної війни. Та це й доводить навіть вбрання учасників відео, адже ніхто не посоромився пити у військовій формі й на додачу з посмішкою фільмувати себе красивих під російську пісню.

Що відомо про третього фігуранта

Третя особа в компанії Ляшка і його охоронця – Руслан Мазовецький.

Руслан Мазовецький – це полковник та колишній начальник Чугуївського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Якого як і інших колег, по класиці, піймали на підробці документів. Користуючись посадою, він нібито допомагав ухилянтам уникнути мобілізації за окрему пристойну плату за послуги.

Суд дав йому на вибір: сидіти до листопада чи внести заставу. Мазовецький вже за пів години після рішення суду миттєво вніс 2 млн 147 200 гривень, а висунуту йому підозру назвав “необгрунтованою”.

Скандальний Стипанюк

Охоронець Ляшка Євген Стипанюк, який пішов на війну слідом за шефом, був би гарним прикладом, якби не виявився підозрюваним у домашньому насиллі з новим титулом “аб'юзера номер 1 в Україні”. Так Стипанюка прозвала його ще поки що дружина. Про те, що офіційно чоловік “воює” говорила і Емеральд, але заявила, що це було лише на папірцях.

То Ляшко і Стипанюк воюють, чи ні

Після заяви Ляшка, знайшлися хлопці, які вступилися за екснардепа. Євгенія Емеральд у своєму телеграм-каналі опублікувала повідомлення від командира 63-ї окремої механізованої бригади, полковника Петра Скиби, який став запевняти, що і Ляшко, і Стипанюк – воїни цієї бригади.

Про те, що він воює, журналістів намагався запевнити і сам Стипанюк.

І може було б то й так, але дружина Стипанюка заявила, що чоловік майже увесь рік тримав “столичний фронт”, а отримував найвищу зарплату ЗСУ м 100 тисяч гривень, так якби 24/7 був “на нулі”.

Що кажуть в Міноборони

Така заява потягнула за собою внутрішній аудит в Міністерстві оборони України. Після чого там визнали прокол з виплатами і заявили, що дійсно є випадки, коли платили “не тим, кому треба було”, й таким чином “повз касу” пройшло 123 мільйони гривень.

“Служба внутрішнього аудиту Міноборони з’ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання" і виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд", – йшлося в повідомленні.

Чи такі самі гроші отримував Ляшко – достеменно невідомо. А які з них вояки, мають напевне сказати побратими, якщо такі все ж знайдуться.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Караоке на “війні”, російські пісні та 100 тисяч за оборону Києва! Ляшко заговорив після скандалу!