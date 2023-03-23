Карасі на обід та нові гнізда: у Києві на воду випустили пеліканів (фото)

У Київському зоопарку стартував сезон переходу мешканців до літніх вольєрів.
У Київському зоопарку сьогодні випустили на воду велику родину пеліканів. Цьогорічний теплий березень дозволяє зробити це трошки раніше, ніж зазвичай.
Птахи вже "інспектують" свої володіння на власному озері біля центрального входу в зоопарк.
"Ми випустили на воду нашу родину пеліканів: 16 рожевих та чотирьох кучерявих. Вихід пеліканів відкриває сезон переходу мешканців з зимових приміщень до літніх експозицій. На літній оазі птахам облаштували нову зону для прийняття сонячних ван та встановили три нових конструкції для гніздування. У нас вже досить велике сімейство пеліканів, але ми дуже розраховуємо на те, що вони відкладуть яйця і ми отримаємо поповнення. В минулому році, наші пелікани теж відклали яйця, але через вибухи ракет, вони їх подушили у паніці. Зараз вони можуть відкласти яйця у зручних гніздах, які встановили біля озера", - розповідає сайту ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.
Він додає, щоб пелікани дали потомство, їх потрібно годувати річковою рибою, а саме невеличкими карасями. Бички та мойва для цього не підходять. В природі пелікани їдять саме карася.
"У нас є чотири унікальних пелікана – кучерявих. Вони дуже цікаві і хочеться, щоб їх стало більше. А загалом, пелікани нічого не бояться. Вони себе вважають господарями на своєму озері. І дуже пунктуальні - в 11:30 вони вже чекають на їжу. Стають в чергу. Спочатку йдуть самі старші і з задоволенням поглинають рибу, а далі харчуються молодші. До речі, в умовах зоопарку пелікани живуть 45-50 років. У нас є птахи, яким понад 30 років", - розповідає Кирило Трантін.
Тож кожного дня о 12:00 гості зоопарку можуть спостерігати за рибним ланчем пеліканів, за яким кожен птах з’їдає до 1,5 кілограма риби.
Раніше ми розповідали, як виживає Київський зоопарк під час відключення світла.
Читайте також: