Каратимуть і покупців: у МОЗ анонсували жорстке реагування за фальшиві COVID-сертифікати

МОЗ буде домагатися відсторонення керівників медзакладів, працівники яких підробляють COVID-сертифікати.

В Україні найближчим часом планують посилити відповідальності за підробку COVID-сертифікатів. Відповідати за "липові" документи будуть як ті, хто їх продає і виготовляє, так і ті, хто їх купує. Відповідний законопроєкт Рада розгляне найближчими днями. Також МОЗ має намір позбавляти ліцензій ті медзаклади, працівників яких "ловитимуть" на повторних порушеннях.

Про це розповіли міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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"Цей законопроєкт буде ухвалений найближчими днями, оскільки це позачергова річ, тому що це загроза національній безпеці, здоров'ю громадян України", - висловився Радуцький в ефірі телеканалу "Україна 24".

Своєю чергою, голова МОЗ Віктор Ляшко у розмові з журналістами 29 жовтня підтвердив, що дійсно в Україні є багато зловмисників, які намагаються продати фальшивий COVID-сертифікат. Їхню діяльність блокують правоохоронці, які відкривають кримінальні справи і розпочинають слідство.

Окремо МОЗ має намір звернутися до місцевої влади із ініціативою відсторонювати керівників закладів охорони здоров’я, де підробляли "ковідні" свідоцтва, і позбавляти ліцензії медичного закладу, у якій були виявлені повторні порушення.

"Зараз дуже велика кількість шулерів, які там в Google забиваєш і з'являється інформація, намагається купити і вони тікають. Це дійсно є, і щодня СБУ чи Нацполіція публікують те, що вони виявляють. Але це не так просто, як може здаватися. Ми кожен випадок фіксуємо і показуємо. На всі такі випадки буде жорстке реагування - кримінальні справи, які розпочинають правоохоронні органи, і МОЗ ініціює подання. Найближчим часом перший пакет подання "полетить" до органів місцевого самоврядування, щоб вони пропрацювали з керівниками закладів. Бо це ж знову таки не налагодження дисципліни і відсутність відповідальності керівника закладу, в якому працює лікар чи медпрацівник, який підробляє документи", - висловився Віктор Ляшко.

Ляшко нагадав, що у разі повторного виявлення порушення, медзаклад можуть позбавити ліцензії. А це означає, що органам місцевого самоврядування доведеться самостійно вирішувати, як забезпечити доступ до меддопомоги.

Крім того, Ляшко уточнив, що передбачена відповідальність і для тих, хто купив підроблений "ковідний" сертифікат. А щодо тих медиків, які відмовляють від вакцинації своїх пацієнтів, голова МОЗ закликає українців повідомляти про такі випадки.

Нагадаємо, у Черкаській області викрили сімейну лікарку, яка за 5 тисяч гривень продавала підроблені міжнародні COVID-сертифікати. До електронного реєстру медпрацівниця вносила дані клієнтів з помилками, тому документ в "Дії" був недоступним, натомість вона видавала паперові "ковідні" сертифікати. За скоєне їй загрожує до шести років за ув'язнення.

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