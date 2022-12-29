Кардіологи із Донецька вже вдруге тікають від війни: оперувати доводиться в "приймах", але бачать в цьому і позитив

2014 року вони виїхали з окупованого Донецька і колективом відновили свою роботу у Краматорську. На новому місці обжилися сучасним обладнанням і, навіть, стали робити операції на відкритому серці. Однак, вдруге завадила війна. Тепер фахівці з Донеччини починають свою роботу заново у Києві, йдеться в ТСН.

Дмитро Юрійович до 2014 працював в Донецькому Інституті невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака, у відділі серцево-судинної терапії. Після вторгнення росіян на Донбас, чи не всім відділом вони покинули окупане місто. “Частина працівників, що стали кістяком відділення, залишалася у Краматорську. І там створили серцево-судинну службу”, - розповідає керівник Донецького центру кардіо- та рентгеноваскулярної хірургії Дмитро Узун.

У Краматорську обжилися новим обладнанням, стали робити операції на відкритому серці. Всі плани знову зруйнувала Росія. Вони завантажили у фуру найдорожче устаткування, щоби його не розбомбило, і виїхали. Заново до праці беруться вже у Києві.

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Володимира Миколайовича із Дружинівки ведуть на операцію, йому замінять кардіостимулятор. Такі операції, кажуть хірурги з Донеччини, вони можуть робити своїми силами. Складніші операції проводитимуть у стінах інституту Амосова.

У Національному інституті серця колегам з Донеччини операційну та палати даватимуть в оренду - за 1 гривню. А ще допомагатимуть проводити складні операції. Директор інституту каже, що не підтримати колег вони не могли. Зіазнається, у них взагалі-то є ще своя мета - стратегічна. “Буде корисно для наших колег і повчитися тут оперувати і разом з тим після звільнення Донецька, Луганська і Криму – вони будуть оперувати у себе дома”, - каже директор національного інституту серцево-судинної хірургіі імeні М. М. Амосова Василь Лазоришинець.

Додому до Дружківки Володимира Миколайовича відпустять за кілька днів після операції, далі в нього лише консультації. Цього разу до Києва їхати не доведеться. Завдяки Збройним силам України, які відтіснили ворога, у Краматорську кардіологи готуються частково відновити свою роботу.

Уже встановлюють мінімальне обладнання і гарантують, що мешканці Донеччини без кардіологічної допомоги не залишаться.

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