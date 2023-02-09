Карта ПВК Вагнера бита: експерт пояснив, чому Пригожин так і не став окремою політичною фігурою

Петро Черник наголосив, що за вісім місяців оперативного тиску на східному плацдармі таке скромне просування у межах 11- 25 кілометрів – не є серйозним показником для справжнього проривання.

Карта ПВК Вагнера є на цю хвилину битою. Тобто Євген Пригожин так і не став окремою політичною фігурою, незважаючи на усі його намагання капіталізуватися у Соледарі.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик, полковник Петро Черник, відповідаючи на запитання, яка ситуація на Бахмутському напрямку та чому власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин припиняє вербувати ув’язнених.

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"На мій погляд, так виглядає, що карта ПВК Вагнера є на цю хвилину битою. Тобто Пригожин, як окрема політична фігура, тобто він намагався капіталізуватися і в Соледарі, як окрема політична фігура, скоріш за все, нею не стане. Але знову ж таки, тонкощі російської внутрішньої політики – це дуже складне питання. Росія, якщо повертатися до тактики Герасимова (закидання трупами – ред.), то, окрім велетенських піхотних валів, поки що я не розумію, що Росія зможе запропонувати у частині зміни тактики", - зазначив він.

Петро Черник наголосив, що зараз однозначно іде накопичення певного боєпотенціалу для наступного ракетного залпування, яке може статися будь-якого дня. Але суто з воєнної точки зору росіяни застосували абсолютно усі можливі види озброєння проти нас. І якщо уважно стежити за тим, що публікує наш Генеральний штаб у частині втрат ворога, то там показники вже декілька днів поспіль сягають понад 600 ворогів на день.

"А от буквально на днях був другий показник за всю війну – 1030, і вкрай мало є показників щодо того, скільки знищується техніки, особливо бронетехніки, танків та інших бойових броньованих машин. Там показники, насправді, доволі скромні. Отже, загальний висновок – на цю хвилину Російська Федерація зробила ставку на велетенські людські масивні ударні хвилі. Насправді, нічого нового. Цю тактику вони опрацювали дуже якісно і в часи другої світової війни. Пригадаємо так званий Бродівський котел. Німці мали достатньо боєприпасів, але банально не встигали перезаряджати кулеметні стрічки, настільки був величезний людський вал. І от до такої тактики вони вдаються і зараз. Вони вважають, що можуть виснажити наших оборонців", - каже експерт.

Черник наголосив, що за вісім місяців оперативного тиску на східному плацдармі таке скромне просування у межах 11- 25 кілометрів –поки що не є серйозним показником для справжнього проривання.

Нагадаємо, від 9 лютого російський олігарх та власник "Вагнера" Євген Пригожин припинив набір ув'язнених до ПВК. Втім, з чим це пов'язано, не повідомляється.

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