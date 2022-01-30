Карти Кремля сплутали постачання зброї: чи зупинила дипломатія російську агресію

До України один за одним летять літаки союзників із оборонною зброєю для України.

Цього тижня українці чекали найгіршого. Сполучені Штати і НАТО віддали Росії письмові відповіді на ультиматуми Москви про повернення Альянсу в кордони 1997 року. Розуміли, що ці відповіді не влаштують Кремль, і готувалися до повномасштабного вторгнення. Наразі цього не сталося. Принаймні, цього тижня.

Про це 30 січня йдеться в сюжеті Андрія Цаплієнка в ТСН.Тижні.

Як пише у свіжому номері "Вашингтон пост", "Путін недооцінив, наскільки дорого йому обійдеться нове вторгнення на українську територію. Американська розвідка прийшла до висновку, що очільника Кремля дезінформує його власне коло радників, які не хочуть окреслювати йому всі наслідки ініційованої ним війни, з якими зіткнеться Росія".

Можливо, Путін нарешті дізнався більше. Можливо, подіяла ціла низка нових переговорів цього тижня. Карти Кремля сплутали небачені за всю війну постачання союзниками оборонної зброї Україні.

Що сховано у контейнерах, які надсилають союзники? На що чекати Україні і чи насправді Росія увімкнула задню? Яким буде наступний крок агресора?

"Єдина людина, яка може сказати вам, яка остаточна мета Кремля, – це президент Путін. Я не думаю, що хтось інший це знає", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

ЛІТАКИ ЗІ ЗБРОЄЮ

Поки в Кремлі чекали на письмову відповідь на свій ультиматум колективному Заходу, в Києві один за одним приземлялись літаки з військовою допомогою.

Від самого початку війни, від 2014-го, Україна не бачила стільки військової допомоги, скільки її прибуває останніми днями. На летовищі буквально ледь встигають розвантажувати оборонну зброю від союзників. Тепер головне завдання, щоби ці, в прямому сенсі залізні, аргументи проти російського вторгнення якнайшвидше потрапили до рук бійців.

І це тільки початок. Повітряний міст лише зі Сполучених Штатів передбачає 45 рейсів.

"Російські солдати, яких Кремль відправить до України, зустрінуться з шаленим спротивом, Росія зазнає важких втрат і зустріне тверду, потужну та спільну відповідь від Сполучених Штатів та наших союзників", - сказала тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

З такою згуртованістю Заходу проти російської агресії Кремль стикається вперше. Ще семеро союзників Сполучених Штатів заявили про готовність постачати зброю до України. Невдовзі від Литви та Латвії прибудуть легендарні Stinger - надзвичайно ефективні, перевірені війнами протиповітряні системи. А Велика Британія вже встигла доправити до Києва понад дві тисячі найсучасніших протитанкових ракет NLAW.

Хочеш миру - готуйся до війни. Це прислів'я сьогодні, як ніколи, актуальне для українців. Незалежно від того, що готує Кремль - широкомасштабний наступ чи черговий гібридний удар - британські протитанкові системи зроблять українських бійців більш захищеними в разі атаки російських танків, екіпажі яких відтепер тричі подумають, чи варто перетинати український кордон.

facebook.com/usdos.ukraine

ЩО "ПОДАРУВАЛА" БРИТАНІЯ

І ось уже британські "подарунки" перевіряють в Україні, в умовах, близьких до російського сценарію так званої "зимової війни". Ракета гарантовано розриває броню на шматки. Влучно, просто, ефективно. Так характеризують британську зброю українські інструктори.

"Це вражаюча техніка! Вона інтуїтивно працює", - говорить інструктор NLAW Максим Толочик.

"Головне піймати ціль, зафіксувати її в приціл протягом 2-3 секунд, натиснути на пуск, і потім ракета все зробить сама", - каже командувач командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ Ігор Палагнюк.

Унікальна конструкція ракети дозволяє вести вогонь із закритого приміщення, і цього не можуть жодні інші такі системи в світі.

Партії NLAW негайно відправляють на всі загрозливі напрямки, звідки Росія може почати вторгнення.

"Ця техніка вже потрапила у війська. Вона поступила туди і чекає на підготовлених операторів", - говорить Ігор Палагнюк.

Facebook/Андрій Цаплієнко

фото / Павло Ткачук, Facebook

ВІТЧИЗНЯНА ЗБРОЯ

На додаток до західної військової допомоги ціну вторгненню підвищує й активізація вітчизняних стратегічних проєктів.

Після зимових випробувань на бойове чергування найближчим часом стає цілий дивізіон українських ракет "Нептун", дальність польоту яких наближається до 300 кілометрів.

"Передавання дивізіону буде в лютому. Дивізіон – це 21 машина, пускові платформи, транспортно-зарядні, транспортні, командні машини, комплекс наземного обслуговування", - розповідає керівник державного підприємства КБ "Луч", доктор технічних наук Олег Коростельов.

ПАНІКА НЕ ОХОПИЛА УКРАЇНУ

Блискавичне підвищення готовності України до війни не додає оптимізму тисячам російських солдатів, які мерзнуть у засніжених полях на українських кордонах. Тож пропагандисти намагаються підняти бойовий дух наступальних підрозділів у будь-який спосіб.

Україну та її союзників Путін лякає разом з Лукашенком - спільними навчаннями на території Білорусі.

Попри всі спроби дестабілізації паніка так і не охопила Україну. Навіть курс долара хитнувся у бік зниження. Аби заспокоїти переляканих загрозою війни інвесторів, мільярдер Річард Бренсон закликав бізнес-еліти планети підтримати Україну.

"Для лідерів бізнесу настав момент згуртуватися і відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити. Міжнародний приватний сектор підтримає весь спектр санкцій", - зазначив власник приватної космічної компанії, мільярдер Річард Бренсон.

ВІДПОВІДЬ НАТО ТА США НА ВИМОГИ РОСІЇ

Минулий тиждень змінив геополітичну ситуацію просто на наших очах. У відповідь на ультиматум про нерозширення НАТО Кремль, схоже, дістав гучного ляпаса. І, судячи з реакції очільника російського МЗС, НАТОвські дипломати не надто добирали слова.

"На тлі паперу, який надіслали нам із НАТО, американська відповідь є ледь не взірцем дипломатичної пристойності. Від НАТО відповідь ідеологізована, настільки вона дихає винятковістю Північноатлантичного альянсу, його особливою місією, особливим призначенням, що просто мені було соромно за тих, хто ці тексти писав", - сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Та дипломатія, підсилена військовою допомогою Україні, вплинула на Росію ефективніше, ніж просто дипломатія. Щось таки спрацювало.

"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми війни не хочемо. Але й брутально наступати на наші інтереси не дозволимо", - заявив Лавров.

Захід, щонайменше, перестав відступати та пішов у дипломатичний наступ у бік порушника міжнародного права. Тепер уже Штати підвищують ставку і на запитання, буде війна чи ні, вимагають відповіді від однієї людини, яка, власне, й створила нинішню геополітичну кризу.

"Найважливіша відповідь – це відповідь президента Путіна. І, наскільки ми розуміємо, за словами росіян, ці папери лежать у нього на столі. І ми з нетерпінням чекаємо на його відповідь", - зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Хоч яка буде ця відповідь, відтепер Київ до неї готовий зовсім на іншому рівні. А заходи, які планують задіяти Сполучені Штати у вигляді санкцій, ЗМІ називають повним знищенням економіки Росії. Якщо вони запрацюють, їхні наслідки, пише "Нью Йорк Таймс", зроблять боляче майже усім росіянам - і мільярдерам, і звичайним громадянам країни, можновладці якої погрожують світу кривавою бійнею.

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ЗАЯВИ ПРО ВІДВЕДЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК

І на цьому тлі Росія відводить частину своїх військ від українського кордону і повертає до місць базування. Гучне повідомлення від російського Міноборони облетіло в суботу, 29 січня, чи не всі медіа. Росіяни нібито завершили "планову перевірку" боєготовності. Правда, тут же уточнення: навчання триватимуть тепер із залученням авіації та систем протиповітряної оборони, що лише збільшує занепокоєння. Бо навіть якщо і справді 10 тисяч російських солдат повернуть у казарми на тлі 106-тисячного угруповання, яке нарахувала українська розвідка на кордонах, це не надто помітне послаблення напруги.

Хоча можна сприймати як демонстративний жест Кремля у відповідь на цілий тиждень спроб вгамувати Путіна.

ПЕРЕГОВОРИ ПО-НОРМАНДСЬКИ

У середу, 26 січня, у Парижі радники "Нормандської четвірки" розмовляли аж вісім годин. Судячи з усього, Росія знову тисла на Україну, щоб відбулися прямі переговори з терористичними "ДНР-ЛНР". Але українська сторона відмовилась це навіть розглядати. Домовились, що потрібно стежити за дотриманням "режиму тиші". І тут важливіше, що йдеться про контроль ОБСЄ. Хоч невеличкий, але прорив: бо бойовики вигнали спостерігачів з окупованої частини Донбасу ще від осені минулого року.

Саму паризьку зустріч глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав "реанімацією" "нормандського формату". Бо вперше від грудня 2019-го всім чотирьом сторонам - Україні, Росії, Франції та Німеччині - вдалося погодити хоч якусь спільну заяву. Хоча реальний бій, схоже, відклали до наступної зустрічі у Берліні через два тижні. Саме там Москва хоче повернутись до розмови про черговість виконання Мінських угод. Ну так, як вона її трактує.

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РЕАКЦІЯ КРЕМЛЯ НА ВІДПОВІДІ ЗАХОДУ

Поки що Кремль приходить до тями від письмової відповіді США і НАТО, її він отримав увечері тієї ж середи. Вимогу Москви назавжди "зачинити двері" до Альянсу для України та інших держав відхилено. По суті, це перша реальна відсіч колективного Заходу, який досі завжди поступався, щойно російська воєнщина піднімала ставки.

І Путін вже поскаржився президенту Франції Еммануелю Макрону в телефонній розмові, що ця відповідь ігнорує "фундаментальні занепокоєння" Кремля. Що ще сказав - напевно, в Києві знають. Бо французький президент зателефонував потім і українському президенту, і переказав, що Путін ніби більше не хоче ескалації.

ПРО ЩО ГОВОРИЛИ ЗЕЛЕНСЬКИЙ З БАЙДЕНОМ

Але головна розмова відбулася між Джо Байденом і Володимиром Зеленським, вдруге за останній місяць.

Очільник Білого дому повідомив, що Штати розглядають можливість розширення макроекономічної допомоги для України. І наголосив, що американське посольство в Києві працює, попри те, що Держдеп радив родинам дипломатів залишити територію України.

І про цю розмову чи не найбільше розпитували Зеленського іноземні журналісти, яких він зібрав у п'ятницю, 29 січня. Бо західні медіа з посиланням на анонімне джерело написали про суперечку між двома президентами щодо того, наскільки серйозна загроза російського вторгнення. Що таке було - заперечують і у Вашингтоні, і у Києві. Хоча Зеленський не раз говорив про те, як б'ють по українській економіці повідомлення про війну, яка от-от почнеться. Фатальні прогнози, які озвучує Захід, уже склали колосальні фінансові втрати для України - 12 з половиною мільярдів доларів, заявив президент. Він закликав світ інвестувати в українську економіку, щоб запобігти її обвалу. І вважає це найдієвішою реакцією на кризу.

Кілька разів під час брифінгу Зеленський звертав увагу на те, що Україна вимушена захищати себе сама. Адже не є членом НАТО. Водночас глава держави подякував країнам Альянсу за надану оборонну зброю. Ідею Лаврова зустрітися на ворожій території і не говорити про Донбас Зеленський назвав "цинізмом хай-левел". Натомість уже вкотре наголосив на необхідності тристороннього формату: США-Україна-Росія.

ЧИ ДОСЛУХАВСЯ ПУТІН ДО ПОПЕРЕДЖЕНЬ

Чи є повідомлення про відведення частини зібраних на Сході російських військ сигналом Путіна, що він таки почув попередження, і чи це правда - треба ще перевіряти. До речі, через тиждень це спробують зробити головні дипломати Німеччини та Франції. Вони навіть хочуть з'їздити на лінію фронту.

Перед ними буде візит польського прем'єра, і явно тема розмови буде про підтримку України також. Принаймні, спеціальне українське засідання свого Радбезу Польща провела, і всі партії виступили за таку допомогу.

А ще - прем’єр Великої Британії Борис Джонсон збирається посилити свою роль у російсько-українській кризі - провести телефонну розмову з президентом Росії та відвідати регіон найближчими днями. Ну, а глава британського МЗС уже пообіцяла конфіскацію власності російських мільярдерів у Британії.

"Путінським олігархам або російським компаніям, які підримують російську державу буде ніде сховатися. Це те, що ми збираємося зробити найближчого тижня", - заявила Ліз Трасс.

І тут треба нагадати про нову ініціативу: створення об'єднання Британія -Польща - Україна. На карті це виглядає як спільна цивілізаційна стіна. Звичайно, це не НАТО. Але це ті друзі, які точно в біді нас підтримують.

ЗВЕРНЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ

Визнати військовий шантаж щодо України неприйнятним, посилити санкції та засудити дії Росії на міжнародному рівні закликали народні депутати України у своєму зверненні до ООН, Європарламенту, урядів і парламентів іноземних держав. З цієї заяви стартував робочий тиждень Верховної ради після 38-денних новорічних канікул.

Це звернення підтримали 282 депутати - фактично усіх фракцій. Не голосували тільки "ОПЗЖ", чим укотре продемонстрували, якій країні служать насправді. І що цей документ не така вже й формальність.

Сполучені Штати через агресивні дії Росії вже ініціювали на вівторок, 1 лютого, засідання Радбезу ООН.