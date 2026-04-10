"Картман" два тижні пробув у полоні в одному бліндажі з окупантом і вмовив його здатися: неймовірна історія

"Картман" / © ТСН

Понад два тижні в одному бліндажі з ворогом без їжі та води — такий шлях пройшов військовий 118-ї механізованої бригади Вадим на псевдо «Картман». Опинившись босоніж під дулом ворожого автомата, він не лише вижив, а й зміг маніпуляціями та розмовами переконати окупанта скласти зброю.

Неймовірну історію порятунку та витримки розповіла кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

Смерть побратима та полон

Жах для Вадима розпочався 13 березня на Запорізькому напрямку. Позицію українських захисників росіяни буквально рівняли з землею мінометами та дронами. Поблизу Вадима розірвався снаряд.

«Картман», піхотинець 118-ї ОМБр: «Нас так вже добряче контузило. Я прокинувся за секунду до удару, він влучив прям над головою. Побратима засипало, йому перебило коліна. Я намагався його відкопувати, але бачив — він просто відходить».

Після загибелі товариша Вадим, босоніж у самих лише шкарпетках, перебіг до сусіднього бліндажа, сподіваючись на допомогу, але потрапив прямо до рук окупанта.

12 діб без води: кришечка, щоб не «відкинувся»

Наступні 12 діб український боєць провів під прицілом росіянина. Їжі не було зовсім, воду окупанту зрідка скидали дроном — лише по 0,5 літра на день.

«Він давав мені лише кришечку водички на день, щоб я не відкинувся. Збирали дощову воду та конденсат, коли йшли дощі», — згадує захисник.

Попри виснаження та обморожені ноги, Вадим зрозумів: його єдиний шанс — переконати ворога змінити сторону. Він почав розповідати росіянину, що в українському полоні його нагодують і він залишиться живим. Окупант, який сам потерпав від голоду, врешті погодився.

Табличка «Допоможіть» та мамині пиріжки

Аби подати сигнал своїм, Вадим написав прохання про допомогу на картонці та вийшов із бліндажа.

«Картман», піхотинець 118-ї ОМБр: «Виходжу на поле і просто табличку показую. Дрон зависає, думаю — зараз або бабах, або те, що я хочу. І тут чую українську мову з рації, яку скинули: „Хлопці, ми вас побачили. Не хвилюйтесь, ми вас заберем“».

Першим «привітом» від побратимів стала домашня їжа, яку дроном скинули просто до бліндажа. Виявилося, що ці пакунки передала мама Вадима, яка й не здогадувалася, що годує сина в полоні. 28 березня за Вадимом та росіянином приїхала евакуаційна машина.

Мрії про «смачну воду» та шлях до одужання

Зараз Вадим перебуває у шпиталі в Запоріжжі. Через тривале перебування на морозі без взуття він сильно обморозив ноги, тому поки пересувається на візку. Його дружина Леся, яка два тижні вважала чоловіка зниклим безвісти, тепер не відходить від нього ні на крок.

Вадим зізнається: у полоні, аби не збожеволіти, він уявляв свій майбутній бізнес.

«Думав про соковите яблуко, як нарізати його слайсами, заливати водою, щоб воно настоялося… Уявляв, що хочу робити „смачну воду“», — ділиться боєць.

Росіянина-перебіжчика передали СБУ, згодом його планують відправити на обмін. Сам Вадим після реабілітації на заході України збирається знову повернутися до строю.

