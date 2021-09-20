Картопляні бабки, ватрушки і ковбаси: у Житомирській області учасники фестивалю дивували рецептами

На фестивалі столи ломляться від картопляних страв.

Пам’ятник картоплі з'явився на Житомирщині, де саме пройшов фестиваль на її честь. Попри дощ, сотні любителів картоплі зібралися в Овручі. Тут можна було скуштувати десятки страв - від дерунів і голубців до калатуші й навіть картопляної бабки.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Дощ як з відра, але бажаючих віддати шану картоплі це не зупиняє.

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«Ми на Поліссі картопляники, у нас картопля варена, картопля жарена, картопля парена, ми дуже любимо картоплю», - каже учасниця заходу Наталія.

На фестивалі столи ломляться від картопляних страв. Тут і голубці з картоплею з печі і картопля в гарбузі… Тут десятки страв з картоплі. Все можна не лише скуштувати, але й розпитати рецепт.

Українські кльоцики у родині Мельник готували ще за прабабусі. «Картопелька натирається власноруч, не на комбайні, добавляються грибочки, цибулька, все гарненько заливається сметанкою і запікається у печі», - ділиться рецептом Тамара.

Є і так звані картопляні штурханці. Як на вареники з сиром, але от тісто – з картоплею.

Дивують на фестивалі із фіолетовою картоплею. «Не містить крохмалю і готується як звичайна у печі із засмажкою», - роз’яснює учасник.

Новини України: фестиваль картоплі - в Житомирській області учасники дивували рецептами

Усі страви фестивалю оцінює журі. Зізнаються, здивувати картопляними наїдками їх важко, але учасникам фестивалю це вдається. «Дуже цікаві картопляні ватрушки, картопляна ковбаса, дуже смачна, ми вже її скуштували», - хизується голова журі фестивалю картоплі Оксана Левківська.

Тут так люблять картоплю, що навіть пам’ятник встановили. Золота картопля у вигляді української жінки. «Руки в боки, одна ніжка в бік, ось така вона господинька», - пояснює автор пам’ятнику Юрій Кравчук.

А от майбутнє картопляних страв з фестивалю не загубиться, адже міська влада хоче видати книгу з фестивальними рецептами.

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