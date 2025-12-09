"Кар’єрна драбина" українця: як блогер з Миколаєва прославився у Британії та отримав престижну премію

Максим Клименко / © ТСН

Українець Максим Клименко, родом із Миколаєва, став справжньою світовою зіркою соціальних мереж. Блогер, який живе у Великій Британії, виграв престижну британську премію «Автор року» (Creator of the Year) у TikTok, обійшовши десятки претендентів з усього Сполученого Королівства.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Зірки та політики на «кар’єрній драбині»

29-річний Максим Клименко відомий завдяки унікальному формату відео: він встановлює кар’єрну драбину у громадських місцях по всьому світу та запрошує перехожих за дві хвилини вгадати їхню професію за допомогою простих питань.

Цей формат став настільки популярним, що до його блогу потрапили:

Світові лідери: генсек НАТО Марк Рютте, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Знаменитості та мільярдери: Баскетболіст Шакіл О’Ніл, Річард Бренсон.

Прем’єр-міністри: З британським прем’єром Кіром Стармером Максим спілкувався, супроводжуючи його дорогою на роботу (щоправда, без драбини, на прохання охорони).

Сам Клименко мріє запросити на інтерв’ю Короля Чарльза та президента Франції Еммануеля Макрона.

Перемога у Британії та пам’ять про Миколаїв

Максим переїхав до Британії 13 років тому на навчання, але регулярно підтримує зв’язок із бабусею в Миколаєві, яка розповідає йому про життя під російськими обстрілами та з блекаутами.

Отримуючи премію «Автор року», Клименко зі сцени згадав про своє українське походження.

«Я мігрант у цій країні і просто зараз отримати цю нагороду — це дуже особливо для мене… Гарного вечора і Слава Україні!» — сказав він під час церемонії.

Аудиторія його блогів величезна: понад 9 мільйонів підписників у TikTok, 1,5 мільйони в Instagram та 3,5 мільйони на YouTube. При цьому 99,3% його аудиторії — іноземці.

Голос України у світі

Попри зниження загального інтересу до війни, Максим використовує свою платформу для привернення уваги до подій в Україні. Зокрема, у розмові з британським прем’єром він розповів, що російські атаки зачепили його будинок та школу в рідному Миколаєві. Блогер також неодноразово долучався до кампаній допомоги українським біженцям.

