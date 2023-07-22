Касетні боєприпаси в Україні: експерт розповів про хитрість ЗСУ щодо їхнього застосування

ЗСУ використовують касетні боєприпаси, аби зекономити 155 мм снаряди для проривання щільнішої лінії оборони окупантів.
Україна вже використовує касетні боєприпаси на деяких ділянках фронту. Найближчим часом вони з'являться на всій лінії розмежування і стануть у нагоді українським військовим.
Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.
"Уже тиждень працюють касетні боєприпаси. Добре себе показали. Поки що не в достатній кількості, але вони заходять. Думаю, найближчого тижня-двох вони будуть уже на всій лінії фронту", - сказав він.
Роман Світан зауважив, що такі снаряди замінюють десяток звичайних боєприпасів, тож дозволять Україні зекономити 155 мм снаряди.
"Це не "гейм-чейнджер", нічого не зміниться, але ми не будемо в таких кількостях витрачати основні 155 мм снаряди. Побережемо їх для проходження основної лінії оборони противника в бетоні. А зараз працюватимемо по відкритій місцевості, по наступаючому ворогу, який вийшов з укриттів, по легкій бронетехніці", - пояснив експерт.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Ердоган хоче, аби “зернова угода” зірвалась? F-16 - на підльоті, а в Криму - дещо цікаве | Світан"
Нагадаємо, раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що українські військові доволі ефективно використовують касетні боєприпаси, які США надали ЗСУ для захисту від російських агресорів.
Читайте також: