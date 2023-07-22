Касетні боєприпаси в Україні: експерт розповів про хитрість ЗСУ щодо їхнього застосування

Україна вже використовує касетні боєприпаси на деяких ділянках фронту. Найближчим часом вони з'являться на всій лінії розмежування і стануть у нагоді українським військовим.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Уже тиждень працюють касетні боєприпаси. Добре себе показали. Поки що не в достатній кількості, але вони заходять. Думаю, найближчого тижня-двох вони будуть уже на всій лінії фронту", - сказав він.

Роман Світан зауважив, що такі снаряди замінюють десяток звичайних боєприпасів, тож дозволять Україні зекономити 155 мм снаряди.

"Це не "гейм-чейнджер", нічого не зміниться, але ми не будемо в таких кількостях витрачати основні 155 мм снаряди. Побережемо їх для проходження основної лінії оборони противника в бетоні. А зараз працюватимемо по відкритій місцевості, по наступаючому ворогу, який вийшов з укриттів, по легкій бронетехніці", - пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що українські військові доволі ефективно використовують касетні боєприпаси, які США надали ЗСУ для захисту від російських агресорів.

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