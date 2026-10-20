Каша з пакетиків і біганина під ракетами: як через вічні тендери у Києві виживає дитсадок №268

У Києві від весни не можуть підключити генератор у дитячому садочку

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У Києві — черговий скандал довкола дитячих садків. Поки чиновники звітують про нібито готовність міста до важкої зими в умовах війни та наявність 700 генераторів, у дитсадку №268 у Подільському районі стоїть без діла один такий прилад. Через бюрократичну тяганину з тендерами його не можуть підключити з весни (!), тож під час відключень світла діти залишаються без гарячої їжі, а під час тривог — бігають до сусіднього садка через відсутність власного укриття.

ТСН.ua з’ясовував, що не влаштовує батьків, чому їх обурює бездіяльність посадовців районного рівня та як можна вирішити наявну проблему, через яку страждають маленькі діти.

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Окріп й каша з пакетиків: як садок виживав торік

Власне, ця історія розпочалася рік тому, коли Росія вчергове атакувала Київ й у місті зникло світло. Діти в садку залишилися без їжі, адже кухонна техніка там працює від електрики.

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«Восени минулого року ми з іншими батьками порушували питання харчування в дитячому садку. Плити на кухні електричні, і якщо немає світла — немає й їжі для дітей. Директорка садка казала, що нічого з цим зробити не може. Ми навіть пропонували самостійно готувати дітям, але нам відповіли: „Ні, не можна“. Тож вирішили це питання так: приносили термос з окропом і запарювали каші з пакетиків. Зиму якось пережили, а навесні в садку нарешті з’явився генератор — коли особливої потреби в ньому вже не було», — розповідає ТСН.ua Наталія, мама одного з вихованців.

Бюрократичний глухий кут: генератор є, але підключать аж у 2027-му

Генератор простояв у дворі закладу все літо та пів осені під сонцем і дощами.

«Знову настала осінь, посилилися російські обстріли й почалися відключення світла. Усе один в один, як рік тому. Ми запитали в директорки: як планують готувати садок до зими й можливого блекауту? Відповідь така: спочатку треба провести тендер, і компанія, яка його виграє, підключить генератор. Після цього потрібно пройти другий тендер — на придбання пального. До речі, перший тендер може тривати чотири місяці, тобто генератор підключать аж навесні», — каже мама вихованця.

Вона додає: навіть якщо батьки натиснуть і генератор із паливом садок отримає, є інша проблема — відсутнє приміщення, де можна зберігати пальне для нього за всіма нормами. Виникає й четверта перешкода: у садку немає людини, яка вмикатиме та вимикатиме техніку. Була надія, що це робитиме сторож, але генератор потрібно вмикати вдень, а сторож працює вночі та є людиною поважного віку.

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Батьки розповідають, що порушували питання придбання інвертора, але їм відповіли, що фінансування на це немає.

Три роки в черзі на модульне укриття

«До всього, у нашому садку немає укриття. Діти ходять до сусіднього закладу. Враховуючи частоту російських атак, можете уявити, як усе це відбувається. Колись це були два садочки поруч. Наш перепланували років 10 тому, і куди зникло підвальне приміщення, я не знаю. У сусідів воно є. Взагалі ми ходимо у свій садок №268 уже три роки, і стільки ж часу нам розповідають, що ми стоїмо в черзі на отримання модульного укриття й воно з’явиться восени. Проте воно так і не з’являється», — зазначає Наталія.

Тож під час кожної тривоги дітей піднімають, одягають і ведуть до сусідів: там підвал поділений на дві частини — для вихованців обох дитсадків.

Батьки кажуть, що поки єдиний плюс — це тепло у приміщенні садочка №268. Принаймні минулої зими воно було, а як буде цього року, ніхто не знає.

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«Світло зникає, і, звісно, це створює всім чимало клопоту. І найбільший — ніхто дітям їсти не готує. Коли тривога лунає від ранку до обіду, кухарі та вихователі взагалі не приходять на роботу. І по-людськи ми їх розуміємо», — кажуть батьки.

У той же час наявні проблеми тягнуться місяцями чи навіть роками, і їх ніхто не збирається вирішувати. Всіх у Подільській РДА це влаштовує.

Чому сусідні садочки живуть у різних вимірах

«Коли вранці тривога до обіду, а потім вимикають світло і знову лунає тривога — кухня може цілий день не працювати. Тому відсутність генератора означає й відсутність харчування. На додачу нам кажуть, що дітей у підвалі не годують, бо це порушення санітарних норм», — додає ще одна мама вихованця.

Батьки переконані, що питання функціонування генератора на якомусь етапі застопорилося, і їм незрозуміло, хто не виконує свою роботу, аби техніка нарешті запрацювала.

«Наша директорка розповідає, що ще перед початком навчального року подала в районне управління освіти список усього необхідного для садка, зокрема й підняла питання підключення генератора. А їй відповіли, що на це немає фінансування. Це ми чуємо з року в рік: керівник садка начебто звертається, але жодної реакції від району не отримує», — обурюється мама вихованця.

На одній вулиці в Києві може розташовуватися садок, де роками не можуть підключити генератор, а за кілометр від нього — заклад із усім необхідним: генератором, сучасним укриттям, світлом та теплом у приміщеннях.

«У нас буквально за кілометр є такий садок — на Сирецькій. Там діти з початком тривоги одразу спускаються до укриття, навіть не одягаючись і вихователі продовжують з ними заняття. А наші діти, чи спали вони в цей час, чи гралися, змушені вставати, взуватися, одягатися й бігти до сусіднього садка. І все це в дощ, снігопад чи мороз, під ракетами. Він розташований поруч, але шлях займає десь три хвилини», — підсумовує Наталія.

Що трапилося з генераторами для садочків: пояснення від РДА

У Подільській РДА кажуть, що питання забезпечення закладів дошкільної освіти резервним джерелом живлення перебуває на постійному контролі. З моменту отримання генераторного обладнання Управлінням освіти вживалися заходи щодо його зарахування на баланс, проведення обстежень об’єктів, розробки технічних завдань та вишукання необхідного фінансового ресурсу для виконання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт.

«Процес введення в експлуатацію обладнання високої потужності вимагає дотримання вимог чинного законодавства щодо закупівель, проведення пусконалагоджувальних робіт та залучення сертифікованих фахівців. Генератори наразі не введені в експлуатацію у зв’язку з необхідністю проведення повторних закупівель робіт/послуг з їх підключення через обставини, що не залежали від Управління освіти. Зокрема, визнання попередніх закупівельних процедур такими, що не відбулися, та виникнення потреби в коригуванні кошторисної документації», — зазначив ТСН.ua у відповіді на запит Олександр Александров, заступник голови Подільської РДА.

Він додає, що порядок, строки проведення процедур та укладення договорів визначаються відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами).

«Станом на сьогодні розпочато повторне розміщення процедур закупівель відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі“. Після підписання договорів з переможцями тендеру роботи з підключення генераторів будуть розпочаті. Окрім цього, інформуємо, що видатками кошторису Управління освіти на поточний період не передбачалися окремі бюджетні призначення на закупівлю пально-мастильних матеріалів для генераторного обладнання до моменту завершення його офіційного введення в експлуатацію», — каже заступник голови РДА.

Александров зазначає, що Подільською РДА неодноразово направлялися відповідні звернення до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва і Департаменту муніципальної безпеки КМДА стосовно необхідності забезпечення закладів освіти Подільського району належною кількістю пально-мастильних матеріалів для стабільної роботи генераторного обладнання.

Чому у садочках немає навіть модульних укриттів?

У Подільській РДА запевняють, що на сьогодні чинне законодавство України у сфері цивільного захисту та державні будівельні норми (зокрема ДБН В.2.2-5:2023) не містять чітко визначеного правового статусу, класифікації та регламентованого порядку введення в експлуатацію швидкоспоруджуваних модульних конструкцій як повноцінних захисних споруд для закладів дошкільної освіти.

«З огляду на відсутність затверджених державних стандартів та сертифікаційних вимог ДСНС саме для дитячих закладів, використання таких конструкцій наразі є нормативно необґрунтованим. Водночас зазначаємо, що у трьох закладах дошкільної освіти району через об’єктивні технічні та інженерні обмеження відсутня можливість влаштування власних найпростіших укриттів. З огляду на це, під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» вихованці закладів організовано переводяться до найпростіших укриттів інших закладів освіти, розташованих на максимально наближеній відстані», — пояснює Олександр Александров.

Тож вихованці садочків, включно з №268, рятуються у сусідів, як кажуть чиновники, «у межах безпечної пішої доступності».

Чому дітям не дають гарячої їжі в укриттях

У Подільській РДА пояснюють, чому дітей не годують в укриттях гарячою їжею. Там посилаються на наказ МВС, який не передбачає загальної вимоги щодо облаштування укриттів спеціальними умовами для приготування та споживання саме гарячої їжі.

«Приміщення найпростіших укриттів не пристосовані для повноцінної організації харчування дітей, зокрема не мають належних умов та відповідної інфраструктури для приготування, зберігання, порціонування і видачі харчових продуктів із дотриманням усіх необхідних санітарно-гігієнічних вимог. Також приміщення не обладнані належним чином для забезпечення всіх необхідних процедур контролю безпечності харчових продуктів на принципах системи НАССР. Крім того, під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» працівники харчоблоку повинні дотримуватися встановлених правил безпеки та негайно переходити до визначених місць укриття», — зауважує заступник голови РДА.

У той же час батьки дітей вважають, що норми, які були прописані у 2018 році, варто змінювати у 2026-му, та ще й в умовах повномасштабної війни.

Але посадовці РДА кажуть, що законодавством передбачено можливість організації харчування дітей під час перебування в захисних спорудах.

Зокрема, відповідно до пункту 21 Норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабміну від 24.03.2021 № 305 (зі змінами), у разі неможливості забезпечення дітей гарячим харчуванням понад чотири години через перебування в захисній споруді, не обладнаній для споживання гарячої їжі, гарячі страви можуть замінюватися готовими харчовими продуктами, зокрема охолодженими стравами, напоями та кулінарними виробами, у тому числі промислового виробництва. З метою забезпечення потреб дітей у харчуванні під час тривалого перебування в укритті закладом передбачено надання готових до споживання харчових продуктів, зокрема печива та соку.

«За наявності готових страв також вживаються заходи для забезпечення дітей відповідним харчуванням з урахуванням фактичних умов перебування в укритті та необхідності дотримання вимог безпечності харчових продуктів. Таким чином, організація харчування дітей під час повітряної тривоги здійснюється з урахуванням фактичних умов укриття, можливостей закладу, вимог законодавства щодо безпечності харчових продуктів та першочергової необхідності забезпечення безпеки учасників освітнього процесу», — підсумовує посадовець.

От тільки що робити тим закладам, де укриття взагалі відсутнє, у РДА нічого не кажуть.

Дата публікації 19:45, 26.09.26 Кількість переглядів 43 Пекло в Києві: дрон прошив багатоповерхівку наскрізь! Влучання у будинки, дитсадок, ТРЦ

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