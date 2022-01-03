Касові апарати й фіскальні чеки обов'язкові для більшості покупок: вимога набула чинності

Фіскальний чек і касові апарати - давно звична річ на Заході.

Касові апарати й фіскальні чеки - тепер обов'язкові для більшості покупок. Вимога, проти якої так довго виступали учасники руху "Save ФОП", набула чинності 1-го січня 2022-го року. Відтепер продавець зобов'язаний видати саме фіскальний чек, відповідно - про цю транзакцію знатиме податкова і, відповідно, будуть сплачені податки.

Про те, які винятки в цих правилах і чи позначиться це на вартості товарів і послуг - 3 січня йдеться в сюжеты ТСН.19:30.

Більшість підприємців, окрім вартості обладнання, додаткових витрат не передбачають. Тож і цін на свою продукцію підвищувати не збираються. А от лідер руху "Save ФОП" - іншої думки. Сергій Доротич - і сам - фізична особа -підприємець. Від середини 2020-го року його соратники регулярно проводили велелюдні мітинги в центрі Києва.

"Ми вимагаємо скасування тих норм, бо вони непідйомні і вони обов'язково призведуть до здорожчання цін. За цю примху, за цю фіскаліpацію заплатять рядові українці в частині здорожчання товарів і послуг", - упевнений він.

А ще - нарікає Доротич - уряд вимагає надмірної бюрократії в документах звітності. Мовляв, це змусить ФОПівців наймати бухгалтера, і зрештою, поставить малий бізнес на коліна.

Усі ці закиди - маніпуляція - твердить головний ідеолог запровадження касових апаратів - голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев. Він запевняє - фіскальний чек - це гарантія покупцеві мати змогу повернути товар, а державному бюджету - отримати гроші.

"Споживач отримує товар, який є білим, з якого сплачені податки - податки на вчителів, на медиків, військових. Тому я закликаю всіх вимагати фіскальний чек", - зазначає він.

Касові апарати й фіскальні чеки тепер обов'язкові для більшості покупок | Новини України

До слова, ставити касові апарати мають не всі. Виняток зробили для підприємців без найманих працівників та з річним обігом менше мільйона гривень. Також без касових апаратів можуть працювати всі підприємці в селі - якщо вони не торгують алкоголем чи тютюном. І - апарати необов'язкові, якщо розрахунок ведеться лише безготівковим чином.

Перевіряти ж ФОПів на законослухняність будуть таємні покупці з податкової. Якщо підприємця спіймають на невидачі фіскального чеку перший раз, він має сплати штраф у розмірі 100% вартості товару. Якщо вдруге - 150.

Нагадаємо, внаслідок збільшення розміру мінімальної зарплати в Україні підприємцям доведеться сплачувати більшу суму єдиного соціального внеску.

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