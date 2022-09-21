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Каталізує внутрішні токсичні процеси: експерт оцінив, чи розвалиться Росія після оголошення мобілізації

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Каталізує внутрішні токсичні процеси: експерт оцінив, чи розвалиться Росія після оголошення мобілізації

Фото: Associated Press

Після оголошення часткової мобілізації та наслідків цього Росія навряд розпадеться на кілька держав чи республік. Проте це може каталізувати токсичні внутрішні події в РФ.

Дуже багато керівників силових структур у Росії мають президентські амбіції. 

Про це ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Я не думаю, що буде розвал Росії в повному сенсі цього слова. Тобто це не буде декілька нових країн, республік. Але те, що це може значно каталізувати внутрішні процеси в силових структурах – підвищення ідеї того, що "пора змінювати керманича нашої країни", – ось це факт. До того ж дуже багато саме керівників силових структур у Росії мають амбіції бути майбутнім президентом чи генеральним секретарем РФ – це вже неважливо", – зауважив експерт.

"Але те, що це може каталізувати саме внутрішні події якісь достатньо токсичні, я б сказав, – це факт", – додав Коваленко.

Зауважимо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації у Росії розкупили квитки на літаки у країни, в яких з РФ діє безвізовий режим.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
896
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