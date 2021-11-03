Катастрофа Ан-12 в Росії: у МЗС підтвердили, що на борту літака були двоє українців

Вантажне судно належить білоруській авіакомпанії Гродно.
Двоє наших співвітчизників були на борту літака АН-12, який розбився під Іркутськом у Росії. Цю інформацію вже підтвердили в українському МЗС.
Про це 3 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Вантажне судно, яке належить білоруській авіакомпанії Гродно, прямувало з Якутська до Іркутська. Аварія сталася під час заходу на посадку. Спершу літак зник з радарів. Згодом його уламки виявили за 7 км від Іркутська. На облавку загалом було 7 членів екіпажу. Окрім українців, ще білоруси та росіяни.
Нагадаємо, раніше вантажний літак Ан-26 розбився біля столиці Південного Судану Джуби. За попередніми даними, в катастрофі загинули п'ятеро людей, зокрема двоє росіян.
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