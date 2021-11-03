Катастрофа Ан-12 в Росії: у МЗС підтвердили, що на борту літака були двоє українців

Катастрофа Ан-12 в Росії: у МЗС підтвердили, що на борту літака були двоє українців

Вантажне судно належить білоруській авіакомпанії Гродно.

Двоє наших співвітчизників були на борту літака АН-12, який розбився під Іркутськом у Росії. Цю інформацію вже підтвердили в українському МЗС.

Про це 3 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На облавку білоруського літака, який розбився у Росії, було двоє українців | Новини світу

Вантажне судно, яке належить білоруській авіакомпанії Гродно, прямувало з Якутська до Іркутська. Аварія сталася під час заходу на посадку. Спершу літак зник з радарів. Згодом його уламки виявили за 7 км від Іркутська. На облавку загалом було 7 членів екіпажу. Окрім українців, ще білоруси та росіяни.

Нагадаємо, раніше вантажний літак Ан-26 розбився біля столиці Південного Судану Джуби. За попередніми даними, в катастрофі загинули п'ятеро людей, зокрема двоє росіян.

Читайте також:

Повітряний сейф: у Лівії впав гелікоптер, повний готівки

Смертельне освідчення: у Канаді розбився літак із пропозицією руки і серця

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання