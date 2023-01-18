Катастрофа гвинтокрила Super Puma у Броварах: чи могли пілоти не розрахувати висоту і що бачили свідки

Надійний, сучасний, потужний - саме так характеризують фахівці гвинтокрил “Аш-225 Супер-Пума”, який розбився у Броварах. Україна закуповує ці гелікоптери у Франції, наші пілоти уже налітали на них сотні годин, а екіпаж, який перевозив вище керівництво Міністерства внутрішніх справ був дуже досвідченим, йдеться в ТСН.

В Мережі з’явились останні відеокадри аербаса “Аш-225, який за кілька хвилин упаде на дитячий садочок у Броварах і забере на той світ щонайменше 14 життів. На місці спалахнула пожежа, вигорало 2 тонни авіаційного гасу, адже, гвинтокрил, очевидно, був заправлений під зав'язку, вище керівництво МВС України летіло у Харківську область.

За розслідування цієї справи взялися слідчі Служби безпеки України і в них уже три основних версії. “Порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, або умисні дії, які спричинили знищення транспортного засобу. Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії”, - каже речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Версія №1 - пожежа на борту

Свідки у соцмережах написали, бачили над своїми головами, що гвинтокрил горів ще в повітрі.

“Ця інформація за чутками, процесуально буде від фіксованої і якщо будуть такі свідки, то звичайно ми будемо рухатися у цьому напрямку. Я впевнений у слідства буде не одна версія”, - запевняє очільник Нацполіції у Київській області Андрій Небитов.

Версія №2 - порушення правил польоту

Усі, хто бачив сьогодні вранці гелікоптер над столичною Оболонню та у Броварах запевняють, він летів дуже низько. Власне тому люди його і знімали, але досконалий автопілот і сучасна авіоніка дозволяє цьому гвинтокрилу літати в таких погодних умовах.

Знімальним групам ТСН також доводилося літати на “Супер-Пумі” у складних погодних умовах. Для українських пілотів це ніколи не було проблемою.

Версія №3 - пілоти через туман не помітили багатоповерхівку, намагалися її перелетіти і зачепилися за дах

Про це написали одразу після катастрофи, але її одразу ж і відкинули. Гвинтокрил летів на висотки, ушкоджень на сусідніх будівлях не знайшли. Та й взагалі, пілоти добре знали маршрут, по якому летіли. Ще однин момент, усі гвинтокрили сімейства “Аербас” мають надвзичайно велику потужність. Гвинтокрил буквально з місця може набирати десяток метрів за секунду. “Аш-225” був незавантаженим, на його борту було 9 пасажирів, а може перевозити до 25. Якби пілоти побачили за кілька секунд перед собою 12 поверхову будівлю - машина б змогла перестрибнути, двигуни б витягнули.

Версія №4 - технічна несправність

Україна закуповує гелікоптери “Аербас” не новими. До того ж, у 2016 році один з них зазнав аварії поблизу Шотландії. Тоді експерти назвали причиною катастрофи руйнування підшипника несучого гвинта і авіаційна служба Франції навіть на деякий час заборонила експлуатацію цих гелікоптерів, але пізніше розробники внесли зміни до конструкції. Україні поставляли модернізовані машини. “Ну, він пролетів над школою, різко пішов вниз і вдарився в садок, пішов вогонь і дим”, - переконує очевидиця Мирослава з Броварів.

Поліція наразі визнає, у них ще немає однієї - основної версії, тому просять усіх, хто щось бачив і чув про допомогу. “Одне я можу сказати, що дуже буде великий об'єм слідчих дій, щоб з'ясувати всі обставини, але є прохання до вас до вас до всіх, і хто бачив як цей гвинтокрил летів на низькій висоті, звернутися до поліції 102, або до місцевих поліцейських. Обов'язково прийдемо до вас і все запишемо, це дуже важливо для об'єктивного всестороннього розслідування”, - каже Небитов.

Крім керівництва та співробітників МВС, а також людей на землі загинув екіпаж: Олександ Василенко, Констянтин Коваленко, Іван Касьянов. Колеги загиблих пілотів кажуть, це був надзвичайно досвідчений екіпаж.

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