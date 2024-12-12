Катастрофа на Покровському напрямку: комбат "Вовків Да Вінчі" назвав помилки вищого командування

На його думку, проблема полягає в тому, що вище командування не помічає дірок в міжпозиційному просторі.
Ситуація на Покровському напрямку – критична, або навіть катастрофічна.
Про це заявив командир 108-го батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов в ексклюзивному коментарі TSN.ua.
Філімонов відверто визнав, що цю ситуацію викликали, серед іншого, і помилки вищого командування.
"Для того, щоб вести стійку оборону, має бути смуга, має бути лінія оборони, яка будується виходячи з того, які інженерні укріплення набудовані. Виходячи з розрахунку людей, яких треба ставити на цю смугу", – каже комбат.
На його думку, проблема полягає в тому, що вище командування не помічає дірок в міжпозиційному просторі, не розтягує батальйони.
"Ті батальйони, або навіть бригади нові, які заходять в смугу, вони виконують штурмові дії, а не намагаються вибудувати ту лінію оборони, яка має бути хоча б для того, щоб зупинити ворога, не говорячи уже про просування вперед", – зазначив військовий.
Раніше Сергій Філімонов підтвердив, що до самого Покровська росіянам залишилося "значно менше" трьох кілометрів. Також він попередив, що бої за Покровськ можуть початися у будь-який момент.
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БОЇ ЗА ПОКРОВСЬК МОЖУТЬ ПОЧАТИСЯ СЬОГОДНІ! Ексклюзивний коментар Філімонова
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