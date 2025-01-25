"Катастрофа неминуча": ЦРУ частково розсекретило книгу про сценарії кінця світу

Автор книги, ексвійськовий та уфолог, стверджує, що кожні 6500 років на Землі трапляється катастрофа масштабів біблійного потопу.

ЦРУ оприлюднило секретну книгу, яка детально розповідає, яким буде кінець світу. Подейкують, що автор описав жахливі катастрофи, що можуть статись через зміну магнітного поля Землі. Усі подробиці – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Яким буде кінець світу

Daily Mail пише, що ЦРУ частково розсекретило книгу Чана Томаса, колишнього співробітника ВВС США та дослідника НЛО. У своїй книзі "Історія Адама і Єви", написаній 1966 року, автор стверджує, що кожні 6500 років на Землі трапляється катастрофа, подібна до біблійного потопу. Однак, навіть після часткового розсекречення, книга зберігала чимало секретних аспектів, а повний текст так і залишився в архівах агентства.

"Томас у своїй книзі розглядає кілька важливих тем, що можуть здивувати навіть найбільш обізнаних у питаннях катастрофічних сценаріїв. Одна з найбільш шокувальних заяв стосується циклічних катастроф, які, за його словами, трапляються кожні 6500 років. Як підтвердження цієї гіпотези, він звертається до біблійного "Великого потопу" та стверджує, що це не вигадка, а історичний факт, який стався приблизно 6500 років тому. Водночас Томас зазначає, що існують археологічні та геологічні свідчення, що нібито підтверджують це припущення", – йдеться у матеріалі.

"Неминуча катастрофа"

Однак, найцікавішим аспектом теорії є прогноз про наступну катастрофу, яка, за його словами, неминуча. Він передбачає, що зміна магнітного поля Землі може відбутися раптово, що спричинить глобальні катастрофи. Томас вірить, що це буде супроводжуватися потужними землетрусами, цунамі та змінами клімату, що призведе до практично повного знищення цивілізації.

Для наочності своїх ідей, Томас малює картину руйнувань, починаючи з Каліфорнії, де гори "трясуться", а Тихий океан відступає, а потім утворює хвилю висотою понад дві милі. Цей катаклізм охопить весь північноамериканський континент, а його руйнівні наслідки будуть відчутні на всіх континентах. Окрім того, він описує, як через кілька днів після катастрофи все зміниться: басейн Бенгальської затоки буде на Північному полюсі, а Тихий океан — на Південному, що спричинить швидке танення льодовиків.

Однак наукова спільнота ставиться до теорій Томаса з великою обережністю. Наприклад, старший науковий співробітник NASA Мартин Млинчак заявив, що немає жодних наукових доказів для підтримки ідеї про раптову зміну магнітного поля, здатну призвести до апокаліпсиса. За його словами, хоча процеси зміни полюсів дійсно відбуваються, вони ніколи не викликають таких глобальних катастроф, як це описує Томас.

Чому книгу Томаса тримали в таємниці

Навіть якщо вірити в можливість катастрофи, про яку пише автор, виникає питання: чому ЦРУ такий тривалий час утримувало цей документ у таємниці? Проте одна з можливих причин цього могла полягати в тому, що агенти боялися паніки серед населення або витоку інформації про секретні урядові дослідження.

Томас також стверджує, що ця катастрофа може статися в будь-який момент, і попереджає про надзвичайні зміни, що чекають на нашу планету. Однак для більшості вчених такі теорії залишаються фантазією, оскільки не мають наукового підтвердження.

Загалом, теорія Чана Томаса залишається суперечливою. Хоча він і пропонує багато захопливих ідей, більшість вчених скептично ставляться до його прогнозів та вважають їх ненауковими та не підтвердженими фактами.

Дата кінця світу

Нещодавно вчені заявили, що знайшли у записах Ньютона передбачення дати кінця світу. Ба більше, йшлося про те, що свідками цієї події можуть стати чимало людей, які живуть на планеті зараз. Ньютон визначив конкретну дату кінця світу за допомогою ретельного вивчення Біблії та інших релігійних текстів, передбачивши, що нинішній світ буде замінено буквальним "Царством Небесним" на Землі.

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Він вірив у Друге пришестя Христа в середині XXI століття, який буде правити впродовж тисячоліття, протягом якого єврейський народ створить "квітуче і вічне Царство" в Ізраїлі. За розрахунками Ньютона, "кінець світу" повинен настати у 2060 році.

Стівен Снобелен, дослідник праці Ісаака Ньютона заявив, що науковці знали про це передбачення вже давно, однак публічно про нього заговорили лише восени 2024.

Що кажуть про кінець світу астрофізики

Коли Ісаак Ньютон проводив свої детальні розрахунки в 1704 році, ця дата здавалась дуже далекою, але сьогодні "до кінця" залишилося всього 35 років. Тобто чимало людей, які зараз живуть на планеті, можуть стати його свідками.

Раніше спеціалісти Центру астрофізики Манчестерського університету вивчили фактори, які можуть призвести до кінця світу. За їхніми словами, причиною стане Сонце. За підрахунками вчених, повне знищення Землі відбудеться не раніше, ніж через 100 мільярдів років.

Вчені зазначають, що орбітальна нестабільність у Сонячній системі може призвести до зіткнення Землі та однієї з інших планет земної групи. Однак ймовірність цього явища становить менше ніж 1%.

Найімовірнішим сценарієм знищення Землі є поглинання Сонцем. Згодом воно перетвориться на червоного гіганта. Коли водень виснажиться в ядрі Сонця, зовнішня оболонка почне розширюватися. Після цього зірка втратить значну кількість маси, що призведе до розширення орбіти Землі. Але вона не буде настільки великою, щоб уникнути взаємодії з нижніми шарами атмосфери Сонця. Тоді Земля почне випаровуватися.

Що хвилює астрологів та мольфарів в Україні

Тим часом астрологів та мольфарів хвилюють зовсім інші питання: закінчення війни, повернення окупованих територій та важкі випробування для нашої держави. Нещодавно вони вразили новими передбаченнями на 2025 рік.

Зокрема, Індійський астролог Кушал Кумар, якого назвали "Нострадамусом", сказав, що війна РФ проти України може закінчиться вже цього року, у межах – від травня до жовтня, пише Daily Star.

Однак він попередив, що перед кінцем буде загострення. За його прогнозом, війна на морі стане "однією із найбільш гарячих точок війни в усьому світі".

Що чекає на українців

Сотні прогнозів в Мережі від мольфарів, астрологів та провидців розповідають, що чекає на українців найближчим часом. Один з них прогнозує, які області найближчими місяцями почне масовано обстрілювати РФ, а також відповів, чи наважиться Путін застосувати ядерну зброю.

Мольфар Макс Гордєєв в інтерв'ю УНІАН запевнив, що росіяни будуть посилено атакувати південні регіони. Тож ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженою. А жителям південних областей варто підготуватись до можливої евакуації.

Водночас ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордєєв називає вкрай низькою.

Водночас провідниця у Вищі виміри Айа у коментарі ютуб-каналу "Мій світ" передбачила, що зовсім скоро на Україну чекає період розквіту. Вона вважає, що від 2026 року Україна почне процес трансформації та змін на краще.

Гучне пророцтво для Росії

А от передбаченням, що чекає на Росію та її божевільного очільника вже найближчим часом, ошелешила провідниця у Вищі виміри Айа. За її словами, у майбутньому плями під назвою "Росія" на мапі не буде, а Путін – зникне.

Своєю чергою тарологиня Яна Пасинкова теж зробила гучне передбачення для Росії та назвала найбільший страх Кремля та його плани у війни проти України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЯКИМ БУДЕ КІНЕЦЬ СВІТУ?! ЦРУ оприлюднило секретні дані! Це здивує всіх!

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