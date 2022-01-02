Катастрофи і досягнення: якими політичними подіями запам'ятався 2021 рік

2021-ий Україна зустріла у локдауні.

2021-го українці мали вдосталь приводів і для гордості, і для жалю.

Про те, якими політичними подіями передусім запам'ятався рік, що минув, 2 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

ЛОКДАУН

2021-ий Україна зустріла у локдауні. Уряд дав українцям відсвяткувати. Але відразу після Різдва зачинилося все, крім супермаркетів, аптек та заправок. Через заборону уряду запровадили абсурдні обмеження у продажу неїстівного: можна було купити тазик чи ведро, але не можна - шкарпетки та панчохи.

ВАКЦИНИ

Вакцини у січні ще не було, перше щеплення почали робити наприкінці лютого. Але вакцинація ще довго гальмувала, процес став справді масовим лише влітку. Впродовж року світом поширювалися два нові штами "ковіду" – "Дельта" та "Омікрон". Обидва надзвичайно заразні. Українців, померлих від зарази від початку пандемії, було вже майже сто тисяч.

ДЖО БАЙДЕН

У США в 2021-ому республіканця Дональда Трампа в Білому Домі змінює демократ Джо Байден. Ці вибори увійшли в історію, як найдраматичніші за останні півстоліття.

Щойно Байден переїжджає в Овальний кабінет, привіт від нього отримують семеро громадян України, з яких двоє - нардепи. США запроваджують санкції проти Андрія Деркача та Олександра Дубінського. Вони, вважають у Вашингтоні, втручались в американські вибори. Йшлося про записи розмов Байдена і тодішнього президента Порошенка, які оприлюднював Деркач. Скандал з цими плівками, а ще з розслідуванням щодо фірми Бурісма, в якій працював син Байдена, ще довго відкидає тінь на взаємини України зі США.

САНКЦІЇ ПРОТИ МЕДВЕДЧУКА

А вже в Україні, під санкціями опиняються Віктор Медведчук, його партнер Тарас Козак та дружина Оксана Марченко. Медведчуку закидають державну зраду та фінансування тероризму. Рішення приймає РНБО на чолі із Зеленським. Санкції поширюється на весь бізнес лідера ОПЗЖ, та головне - на три його телеканали: телемережа, яка поширювала проросійську пропаганду та служила піар-майданчиком ОПЗЖ, зачиняється.і

АГРЕСІЯ РОСІЇ

З весни Росія брязкає зброєю. Москва концентрує війська біля українського кордону. Розвідка повідомляє: вторгнення може початись в січні-лютому нового року. Напруга знижується після двох розмов Путіна з президентом США Байденом. Розгадка проста: Путін погрожує Україні, але має на меті домовитись з Вашингтоном про розподіл зон впливу та отримати гарантії, що НАТО не стане розширятись далі на схід.

30-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

У серпні Україна святкує 30-тиріччя Незалежності. Грандіозний парад, сотні іноземних гостей. Урочистостям передує саміт Кримської платформи - Зеленський намагається нагадати світу про анексію Криму та створити постійний майданчик для координації зусиль задля допомоги кримським політв'язням та деокупації півострова.

"ВАГНЕРГЕЙТ"

Самому ж Зеленському цілий рік не дають забути і про "Вагнергейт": сканадальний зрив операції із затримання російських бойовиків, причетних, серед іншого, до збиття Боїнгу МН-17. Колишній керівник розвідки стверджує: наказ відкласти операцію передав від Зеленського керівник президентського офісу Єрмак. Влада все заперечує: мовляв, росіянам ніхто інформацію не зливав, а спецоперація зірвалась, бо втрутився Лукашенко.

ЗАКОН ПРО ОЛІГАРХІВ

Восени в Україні ухвалюють резонансний закон про олігархів. Він передбачає всеукраїнський перепис багатих і впливових із занесенням до спеціального реєстру. А головне - накладає певні обмеження на володіння телеканалами. Епопею з ухваленням закону в парламенті вінчає відставка спікера Дмитра Разумкова. Після відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова влітку, він - другий впливовий політик, який залишив команду президента у 21-ому році.

ДЕРЖАВНА ЗРАДА ПОРОШЕНКА

Вже майже під ялинку влада знову згадує про Петра Порошенка. Тепер його звинувачують у державній зраді. Порошенку намагаються інкримінувати купівлю вугілля в ОРДЛО за посередництва Медведчука. Підозру йому намагаються вручити особисто біля Верховної Ради. Але не встигають - п'ятий президент прудко застрибує в авто.

Вже наступного дня він - у Польщі, звідки передає привіти владі та обіцяє повернутись у січні.

Влада з відповіддю не зволікає: поки Порошенко за кордоном, Офіс генпрокурора отримує в суді дозвіл на його арешт з альтернативою застави у мільярд гривень.

Якими політичними подіями запам'ятався 2021 рік

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