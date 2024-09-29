Катували, ґвалтували, шантажували та завели рабів: коростишівська банда засвітилась в нових злочинах

Коростишівська банда із Житомирської області засвітилась в нових злочинах. Українці начувані про неї: катування, зґвалтування дівчат, погрози, шантаж військових та вагітних, рабство. І це не повний список, адже він поповнився новими злочинами. Коли "бійців" коростишівської банди зробили відомими на всю країну, в їхніх обличчях українці впізнали тих самих чоловіків, які колись приїжджали з розбоєм на Рівненщину.

Кого люди впізнали на фото, і про які нові злочини стало відомо - дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

90-ті у 21-му столітті

Коростишівську банду 10 років тримала в страху місто під Житомиром. Десятиліття місцева банда викрадала людей, катувала та ґ валтувала дівчат. Раніше кореспонденту Дмитру Святненку вдалося розшукати постраждалих та поговорити з ними. Одній із постраждалих, імені якої ТСН не називає, зараз двадцять п’ять років. Дев’ять років тому її разом із подругою викрали з-під студентського гуртожитку і вивезли на берег річки Тетерів. Там сильно побили та зґвалтували.

Зґвалтували 16-річну дівчину

Тоді дівчині було усього 16 років і вона вчилася на вчительку молодших класів. Чи не кожен вечір до неї приходив місцевий кримінальник Коля. Спочатку він незграбно залицявся. А коли почув чергову відмову, то вирішив брати бажане силою.

Усі ці дії ґвалтівники знімали на відео, яке потім збиралися використати для шантажу. Дівчат попередили – якщо звернуться до поліції, зйомку розповсюдять серед студентів. Наша героїня заяву написала. Її подруга - ні. Із технікуму довелося піти. А далі за Колю почали просити. Спочатку його батьки, потім місцевий поліціянт. Дев’ять років тому справу просто закрили.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КАТУВАЛИ, ҐВАЛТУВАЛИ, ШАНТАЖУВАЛИ і завели РАБІВ! Коростишівська банда засвітилась в нових злочинах!

Банду затримали декілька місяців тому

Затримали банду кілька місяців тому, це була спецоперація СБУ та Нацполіції Зокрема, двоє ґвалтівників заарештовані, а от третій до СІЗО не дожив. Він кілька років тому помер від вживання анаболіків. Серед постраждалих від коростишівської банди й Іван, ім’я вигадане, анонімно хлопець розповів, що він - син місцевого бізнесмена. Шість років тому вчився в місцевому коледжі на фармацевта. Бандити викрали його просто з власного дому. З журналістом чоловік зустрівся на Коростишівському кар’єрі, саме сюди його вивезли члени банди.

Викрадачі вимагали від Івана, аби той себе обмовив і прийшов до поліції зі щиросердним зізнанням в нібито зґвалтуванні сестри місцевого депутата від "Радикальної партії" Михайла Лукомського. Але далі вилізло найцікавіше. Згодом слідство з’ясувало, що цей самий політик Лукомський і входив до складу банди. І схему з надуманим зґвалтуванням його рідної сестри вирішив використовувати для шантажу.

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Депутата теж затримали

Лукомський тепер теж у СІЗО. Не посоромилася коростишівська банда вимагати борги, яких не існує, і з військового. Назар – десантник, й разом із побратимами він захищає Україну на Донеччині. Із початком війни потрапив, як-то кажуть, на "лічильник" до банди. Хлопець платив, а коли поїхав на війну, бандити взялися за його вагітну дружину.

Шантаж військового

Хлопець поділився проблемою з побратимами і йому порадили звернутися до СБУ. Спецоперація із затримання відбулася місяць по тому. Але і це ще не вся треш-історія. Коростишівська банда мала навіть власних рабів. Вони завели собі рабів у 21 столітті. ТСН зустрілась також з оперативником СБУ на місцевій каменярні. Бандити звозили сюди боржників і примушували відробляти вигадані борги працею. Таких в’язнів називали рабами і селили тут же.

Поряд із людьми кримінальники тримали свиней. Дехто намагався вирватися з так званого полону. Втім до тих, кого ловили, потім бандити застосовували особливий метод катувань.

Хто входить до банди

Наразі основні керівники коростишівської банди заарештовані: ватажок Анатолій Моргунов і семеро його спільників, зокрема і ґвалтівник Кузьомко, перебувають під вартою. Доказів їхньої провини достатньо, а голова міста Коростишів із полегшенням сприйняв звістку про арешт банди, яка орудувала тут із 2014 року.

Втім, тепер вилізли нові шокувальні подробиці з життя бандитів. У страху вони тримали не лише Коростишів, а й навіть добралися до Рівненської області. Коли членів банди почали показувати українцям, люди впізнали в них рекетирів, які 2014 року свої порядки приїхали встановлювати на нелегальних бурштинових копальнях.

Справа десятиліття

Це одна із найрезонансніших справ в Україні. Її в суді розглядали аж 10 років. Вона налічує десятки томів матеріалів. Допитано понад сотню свідків. І нині 11 учасників суд визнав винними у терористичному акті. Все трапилося 9 травня 2014 року на Рівненщині, коли озброєні чоловіки приїхали встановлювати свої порядки на нелегальних бурштинових копальнях. Вони залякували, били, різали і навіть розстрілювали місцевих, аби інші селяни погоджувалися працювати на них.

Розстрілювали місцевих

За цей час, поки банда "кришувала" копальні, вони робили усе, що їм заманеться, зупиняли автівки місцевих, перевіряли їх і вказували, що їм робити. Втім, людям увірвався терпець, коли бандити розстріляли автівку селян і мало не вбили чоловіка. Після цього жителі кількох сіл пішли на зустріч кришувальникам. Ті знали, що до них їдуть розбиратися, але сміялися. Обурені місцеві оточили озброєних чоловіків з усіх боків.

Нарешті вирок

І от проти селян бандити відкривають вогонь, не зупиняла їх і тодішня міліція. Але місцеві не відступали, потім міліціонери таки втрутилися, домовилися, що хоча б зброю позабирають. Далі затримання, потім реформування правоохоронної та судової системи, справа затягнулася, а обвинувачені опиралися й провини не визнавали попри докази. І от лише нещодавно суд нарешті виносить вирок.

Яке покарання

Суд призначив покарання по 7,5 років в’язниці із конфіскацією майна, вирок ще чекає набуття законної сили й окремо ще мають судити 12-го фігуранта справи. А от яких збитків зазнала держава від бурштинової лихоманки порахувати і досі не можуть - ані в грошовому еквіваленті, ані в збитках для природи. Паралельно із цим судять і коростишівську банду, деяким із учасників взагалі загрожує довічне, але є історії, які досі невідомі загалу.

Нагадаємо, СБУ викрила кримінальну банду, яка намагалися викрасти бізнесмена, щоб отримати пів мільйона.

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