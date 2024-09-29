Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Катували, ґвалтували, шантажували та завели рабів: коростишівська банда засвітилась в нових злочинах

Катували, ґвалтували, шантажували та завели рабів: коростишівська банда засвітилась в нових злочинах

Коростишівська банда засвітилась в нових злочинах. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Суд призначив деяким учасникам банди покарання по 7,5 років в’язниці із конфіскацією майна.

Коростишівська банда із Житомирської області засвітилась в нових злочинах. Українці начувані про неї: катування, зґвалтування дівчат, погрози, шантаж військових та вагітних, рабство. І це не повний список, адже він поповнився новими злочинами. Коли "бійців" коростишівської банди зробили відомими на всю країну, в їхніх обличчях українці впізнали тих самих чоловіків, які колись приїжджали з розбоєм на Рівненщину.

Кого люди впізнали на фото, і про які нові злочини стало відомо - дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

90-ті у 21-му столітті

Коростишівську банду 10 років тримала в страху місто під Житомиром. Десятиліття місцева банда викрадала людей, катувала та ґвалтувала дівчат. Раніше кореспонденту Дмитру Святненку вдалося розшукати постраждалих та поговорити з ними. Одній із постраждалих, імені якої ТСН не називає, зараз двадцять п’ять років. Дев’ять років тому її разом із подругою викрали з-під студентського гуртожитку і вивезли на берег річки Тетерів. Там сильно побили та зґвалтували. 

Зґвалтували 16-річну дівчину

Тоді дівчині було усього 16 років і вона вчилася на вчительку молодших класів. Чи не кожен вечір до неї приходив місцевий кримінальник Коля. Спочатку він незграбно залицявся. А коли почув чергову відмову, то вирішив брати бажане силою.

Усі ці дії ґвалтівники знімали на відео, яке потім збиралися використати для шантажу. Дівчат попередили – якщо звернуться до поліції, зйомку розповсюдять серед студентів. Наша героїня заяву написала. Її подруга - ні. Із технікуму довелося піти. А далі за Колю почали просити. Спочатку його батьки, потім місцевий поліціянт. Дев’ять років тому справу просто закрили.

Банду затримали декілька місяців тому

Затримали банду кілька місяців тому, це була спецоперація СБУ та Нацполіції Зокрема, двоє ґвалтівників заарештовані, а от третій до СІЗО не дожив. Він кілька років тому помер від вживання анаболіків. Серед постраждалих від коростишівської банди й Іван, ім’я вигадане, анонімно хлопець розповів, що він - син місцевого бізнесмена. Шість років тому вчився в місцевому коледжі на фармацевта. Бандити викрали його просто з власного дому. З журналістом чоловік зустрівся на Коростишівському кар’єрі, саме сюди його вивезли члени банди. 

Викрадачі вимагали від Івана, аби той себе обмовив і прийшов до поліції зі щиросердним зізнанням в нібито зґвалтуванні сестри місцевого депутата від "Радикальної партії" Михайла Лукомського. Але далі вилізло найцікавіше. Згодом слідство з’ясувало, що цей самий політик Лукомський і входив до складу банди. І схему з надуманим зґвалтуванням його рідної сестри вирішив використовувати для шантажу.

Депутата теж затримали

Лукомський тепер теж у СІЗО. Не посоромилася коростишівська банда вимагати борги, яких не існує, і з військового. Назар – десантник, й разом із побратимами він захищає Україну на Донеччині. Із початком війни потрапив, як-то кажуть, на "лічильник" до банди. Хлопець платив, а коли поїхав на війну, бандити взялися за його вагітну дружину. 

Шантаж військового

Хлопець поділився проблемою з побратимами і йому порадили звернутися до СБУ. Спецоперація із затримання відбулася місяць по тому. Але і це ще не вся треш-історія. Коростишівська банда мала навіть власних рабів. Вони завели собі рабів у 21 столітті. ТСН зустрілась також з оперативником СБУ на місцевій каменярні. Бандити звозили сюди боржників і примушували відробляти вигадані борги працею. Таких в’язнів називали рабами і селили тут же.

Поряд із людьми кримінальники тримали свиней. Дехто намагався вирватися з так званого полону. Втім до тих, кого ловили, потім бандити застосовували особливий метод катувань.

Хто входить до банди

Наразі основні керівники коростишівської банди заарештовані: ватажок Анатолій Моргунов і семеро його спільників, зокрема і ґвалтівник Кузьомко, перебувають під вартою. Доказів їхньої провини достатньо, а голова міста Коростишів із полегшенням сприйняв звістку про арешт банди, яка орудувала тут із 2014 року. 

Втім, тепер вилізли нові шокувальні подробиці з життя бандитів. У страху вони тримали не лише Коростишів, а й навіть добралися до Рівненської області. Коли членів банди почали показувати українцям, люди впізнали в них рекетирів, які 2014 року свої порядки приїхали встановлювати на нелегальних бурштинових копальнях. 

Справа десятиліття

Це одна із найрезонансніших справ в Україні. Її в суді розглядали аж 10 років. Вона налічує десятки томів матеріалів. Допитано понад сотню свідків. І нині 11 учасників суд визнав винними у терористичному акті. Все трапилося 9 травня 2014 року на Рівненщині, коли озброєні чоловіки приїхали встановлювати свої порядки на нелегальних бурштинових копальнях. Вони залякували, били, різали і навіть розстрілювали місцевих, аби інші селяни погоджувалися працювати на них. 

Розстрілювали місцевих

За цей час, поки банда "кришувала" копальні, вони робили усе, що їм заманеться, зупиняли автівки місцевих, перевіряли їх і вказували, що їм робити. Втім, людям увірвався терпець, коли бандити розстріляли автівку селян і мало не вбили чоловіка. Після цього жителі кількох сіл пішли на зустріч кришувальникам. Ті знали, що до них їдуть розбиратися, але сміялися. Обурені місцеві оточили озброєних чоловіків з усіх боків. 

Нарешті вирок

І от проти селян бандити відкривають вогонь, не зупиняла їх і тодішня міліція. Але місцеві не відступали, потім міліціонери таки втрутилися, домовилися, що хоча б зброю позабирають. Далі затримання, потім реформування правоохоронної та судової системи, справа затягнулася, а обвинувачені опиралися й провини не визнавали попри докази. І от лише нещодавно суд нарешті виносить вирок. 

Яке покарання

Суд призначив покарання по 7,5 років в’язниці із конфіскацією майна, вирок ще чекає набуття законної сили й окремо ще мають судити 12-го фігуранта справи. А от яких збитків зазнала держава від бурштинової лихоманки порахувати і досі не можуть - ані в грошовому еквіваленті, ані в збитках для природи. Паралельно із цим судять і коростишівську банду, деяким із учасників взагалі загрожує довічне, але є історії, які досі невідомі загалу.

Нагадаємо, СБУ викрила кримінальну банду, яка намагалися викрасти бізнесмена, щоб отримати пів мільйона.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація