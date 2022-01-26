Катували праскою, биткою та струмом: бандити кілька годин знущалися з фермера та його дружини і вимагали віддати гроші

Катували праскою, биткою та струмом: бандити кілька годин знущалися з фермера та його дружини і вимагали віддати гроші

Грабіжники були у масках і перчатках, тож знайти їх буде не просто.

На Кіровоградщині двоє невідомих кілька годин знущалися з фермера та його дружини. Катували праскою, биткою та струмом, і стріляли біля голови. Вимагали віддати гроші і зрештою закатоване подружжя зізналося, де заощадження.

Про зухвалий злочин 26 січня йшлося в сюжеты ТСН.19:30.

Потерпілий Олександр Бондаренко розповів, що все сталося надвечір, коли фермер та його дружина збиралися вечеряти. У хату несподівано вломилося двоє.

"Одразу мені в очі - перцевий газ, два рази вдарив (нападник - Ред.) кулаком. Перевернув, зв'язав мені руки і ноги, кинув додолу. У цей момент зайшла дружина. Ми збирались вечеряти. Їй також перцевий газ в обличчя, зв’язали", - пригадує події того вечора чоловік.

Нападники вимагали грошей.

"І почалося: праскою пекли сідниці, потом биткою з двох рук бив, пекли током, потом почав пальці ламати", - розповідає постраждалий фермер.

Грабіжники катували людей три години - аж поки ті не віддали всі свої заощадження, що були в хаті. Розмір викраденого заборонили розголошувати слідчі. Але сума чимала. Однак нападникам цього забракло.

"Вони просто знали, що мають бути гроші. Я здав соняшник і мали бути гроші, але я ті гроші не забрав, не встиг. А вони (зловмисники - Ред.) думали, що я забрав. Це була наводка - це я 100% кажу", - зазначає Олександр Бондаренко.

Хто навів бандитів на будинок фермера нині встановлюють правоохоронці. Пошуки злочинців поки безрезультатні.

У Кіровоградській області двоє невідомих знущалися з фермера та його дружини | Новини України

"Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 187 частиною 3, а саме розбійний напад з проникненням у житло. Проводяться першочергові заходи на встановлення і розкриття даного злочину. Тілесні ушкодження віднесені до легких тілесних ушкоджень", - розповів начальник відділу поліції Кропивницького Брій Хандусь.

Але це ще мають підтвердити експерти - потерпілі з опіками, рубаними ранами та синцями вирушили на медичне освідування. Тим часом односельці налякані, бо певні - злочинці десь неподалік.

Якщо нападників затримають, їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: