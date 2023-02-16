Катування дітей: у Києві обрали запобіжний захід чотирьом вихователькам приватного дитсадка

У Києві обрали запобіжний захід чотирьом вихователькам приватного корекційного дитсадка, яких підозрюють у катуванні дітей.

За даними правоохоронців, виховательки зачиняли їх у шафі, наступали ногами їм на руки, придушували та застосовували больові прийоми. Чи працює зараз заклад та як керівництво коментує цю ситуацію, йдеться у сюжеті ТСН.

Приватний корекційний дитсадок розташований на столичних Нивках у житловому будинку на цокольному поверсі.

За місяць перебування дитини тут батьки викладали від восьми до 15-ти тисяч гривень. Сьогодні заклад зачинений.

"Нам нічого сказати. Ми тільки чули крики, так, періодично. Що там діти кричать, але щоб там щось відбувалося… Ми не знали. ... Але взагалі, як можна там було відкрити садочок – неясно", - каже місцева мешканка, яка неподалік прогулювалася із собакою.

Напередодні тут були правоохоронці.

У поліції кажуть, що чотирьох виховательок підозрюють у катуванні дітей. Їм загрожує від 5-ти до 10-ти років позбавлення волі.

"Персонал установи систематично вчиняв щодо дітей насильницькі дії та катування. За невиконані завдання фігуранти закривали дітей у шафі, наступали на руки, змушували стояти тривалий час в незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником", - розповідає старша інспекторка відділу комунікації ГУНП у м. Києві Анастасія Ігнатюк.

Фото: Прокуратура міста Києва

Розказати про те, що з ними робили, діти не могли - через особливості розвитку.

Мати хлопчика переповідає, як із закладу її син повертався із синцями: "Один раз був синячок на обличчі, зразу мені дали пояснення, що дитинка вдарилася іграшкою, але вдома у мене дитина ніколи так іграшкою не билася. В лице. Фото синця є. Все, що можна було задокументувати, я про всяк випадок робила. Тому що я дуже тривожна мама".

У дитсадку мали би застосовувати ABA-терапію. В її основі - позитивне підкріплення правильної поведінки. Дирекція закладу вважає, що експертний висновок для слідства робили люди, які не розуміються на методі виховання, що застосовували у садку.

"З цього процесу насмикали різних шматків, зробили розшифровку відео, це коли описуються дії людей - так, як їх бачить людина, яка робить розшифровку, яка не є фахівцем. Вона просто фіксує те, як вона це бачить. "Лікарю, звідки у вас такі картинки?" Побачити можна рівно те, що ти хочеш побачити. Те, що ти шукаєш, те ти і знайдеш. Коли я чую звинувачення - я не знаю, у нас таких проблем немає", - сказали нам у дирекції.

У коментарі ТСН у закладі відмовили та приїхати не дозволили.

Керівниця центру закликає батьків до підтримки.

"Нам потрібна масована публічна підтримка!", - каже вона.

У прокуратурі Києва повідомили, що мають незаперечні відеодокази знущань із дітей. І тепер встановлюють, чи не було випадків аналогічних злочинів із попередніми вихованцями.

"Звертаємо увагу, що ми не втручаємося в жодні методики виховання дітей. Предметом нашого дослідження в цьому кримінальному провадженні - саме фізичні дії щодо дітей малолітніх, – наголошує заступник керівника відділу київської міської прокуратури Олег Талала. – До органів поліції звернувся один з працівників вказаного закладу, який повідомив факти, очевидцем яких він був. У зв’язку з цим нами були вжиті заходи щодо перевірки інформації, вона підтвердилася візуально. У нас є матеріали, які підтверджують протиправні дії. Оцінку цим діям кінцеву має надати слідство і суд".

Сьогодні, 16 лютого, суд обрав чотирьом вихователькам запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави строком на два місяці.

Нагадаємо, у Києві внаслідок дій лікарки приватної клініки серйозно постраждала вагітна. Фігурантка поставила невірний діагноз, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнтки.

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