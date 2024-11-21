Катування холодом у Києві: до чого тут мільйонні борги і коли зігріють тисячі студентів університету

У Києві спалахнув скандал пов'язаний з опалювальним сезоном. Студенти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова скаржаться, що у головному корпусі університету на вулиці Пирогова, 9 справжній льодовиковий період. Хоча вже минуло понад місяць, як у столиці розпочався опалювальний сезон (14 жовтня).

Що кажуть студенти?

Здобувачі освіти розповідають, що вже не витримують таких умов навчання. В аудиторіях ледве +10. Студенти масово хворіють, бо сидять на заняттях з задубілими пальцями.

В той же час адміністрація навчального закладу продовжує очне навчання, відповідно студенти і викладачі вимушені відвідувати холодні приміщення.

"За цей місяць дехто з однокурсників двічі перехворів на застуду. Але ніхто нас чомусь не переводить на дистанційне навчання. В адміністрації нічого не кажуть: ні про те, коли в аудиторіях стане тепло, ні про те, коли через холодні приміщення змінять форму навчання. Це якесь катування холодом. Звісно, що ми розуміємо, що живемо та навчаємось під час війни. І після ворожих обстрілів, може не бути ні тепла, ні світла. Але ж поки цього немає, а холод є", – розповідає одна зі студенток на умовах анонімності.

Студенти додають, що подібне було і минулого щороку, а в адміністрації навчального закладу на холод у приміщеннях, чомусь реагують спокійно, ніби так і має бути.

Ще на минулому тижні ТСН.ua звернувся за роз’ясненнями до керівництва навчального закладу щодо ситуації з опаленням.

Що кажуть в адміністрації університету?

В Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова на запит ТСН.ua так прокоментували ситуацію:

"У нас дійсно на даний момент відсутнє опалення. Але навіть при відсутності тепла температура повітря в аудиторіях не опускалася нижче +13 градусів. На минулому тижні була подана заявка до Київтеплоенерго щодо підключення до опалення. На сьогоднішній день очікуємо дати включення", – повідомив на запит ТСН.ua Ростислав Драпушко, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська діяльність).

Раніше у юридичному відділі університету нас запевнили, що вже 21 листопада в аудиторіях університету стане тепло.

В університеті запевняють, що ситуація під контролем, а ось чому заклад освіти так довго був без тепла, пояснити не змогли.

Український державний університет ім. Михайла Драгоманова

Боргів на 2,4 млн грн

В КМДА пояснили причину відсутності тепла в учбовому закладі.

Там зазначають, що Український державний університет ім. Михайла Драгоманова належить до бюджетних закладів та установ, що підпорядковуються Міністерству освіти та науки України.

"Станом на листопад 2024 року загальна заборгованість зазначеної установи, тобто університету, становить майже 2,4 млн грн. Крім того, заявки на підключення до тепла з боку навчального закладу немає", – повідомили ТСН.ua в КМДА.

У міській адміністрації додають, що у червні поточного року Київтеплоенерго інформувало Міністерство про необхідність вирішити питання заборгованості низки закладів та установ, підпорядкованих відомству. Зокрема, поінформовано і про заборгованість Українського державного університету ім. Михайла Драгоманова.

"Відсутність оплати за фактично спожиті енергоносії вкрай негативно впливає на спроможність теплопостачальних підприємств в частині виконувати свої зобов’язання перед НАК Нафтогаз за природний газ та в частині інших необхідних витрат. При цьому Київтеплоенерго, попри воєнний стан, обстріли енергооб’єктів та виконання масштабних робіт з відновлення, забезпечує надійне теплопостачання усіх клієнтів, надійно та планово увійшло в опалювальний сезон", – зазначають у КМДА.

Лише зараз подали заявку на підключення

Пізніше стало відомо, що до КМДА нарешті надійшов гарантійний лист від університету про сплату боргів до кінця року.

"Ми отримали гарантійний лист на сплату боргів. Університет гарантує сплатити заборгованість до 31 грудня цього року. Ми нарешті отримали від них заявку на підключення до тепла та гарантійний лист, у якому університет зобов’язуються вчасно та у повному обсязі погасити заборгованість. Власне, все це навчальний заклад мав зробити ще до початку опалювального сезону та не тримати студентів у холоді", – пояснюють в КМДА.

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Якою має бути температура в аудиторіях

У головному управлінні Держпродспоживслужби Києва наголошують, що температура в аудиторіях вищих навчальних закладів має бути від 18 до 20°С тепла.

За словами Олега Рубана, начальника ГУ Держпродспоживслужби Києва, у випадку порушення теплового режиму, учбовий заклад має вживати певних заходів.

"Зараз ці питання знаходяться у сфері санітарного законодавства та регулюються Законом про систему громадського здоров’я. Але впливати на балансоутримувачів, де виявлені такі порушення, ми не можемо, лише надавати свої пропозиції та рекомендації. Сам суб’єкт господарювання має дотримуватися діючих норм та правил", – пояснює ТСН.ua Олег Рубан.

Він додає, якщо ж питання стосується відсутності теплопостачання, то тут вже діють інші закони – про житлово-комунальні послуги та захист прав споживачів.

"У такому випадку студенти можуть до нас звертатися зі скаргами про надання неякісних послуг, а саме опалення. На такі звернення ми будемо реагувати в рамках чинного законодавства. Вчитися при +10°С тепла у приміщеннях – це небезпечно для здоров’я, а ще це явне порушення низки законів", – зазначає Олег Рубан.

Всіх відправлять на дистанційне навчання?

За словами експертів, проблеми з опаленням існують не лише в Українському державному університеті ім. Михайла Драгоманова.

На думку, Олега Попенка, експерта з питань ЖКГ, існує негласна вказівка на рівні Міносвіти про те, щоб максимально довго не включати опалення у приміщеннях учбових закладів.

"Таке непублічне розпорядження існує. До приміщень учбових закладів освіти тепла не подають, бо планують відправити студентів на дистанційне навчання. Я чув, що такі "канікули" можуть тривати всю зиму. Все це робиться задля економії електроенергії та теплоносія. Очікується, що на "дистанційку" студентів почнуть відправляти вже з 1 грудня", – розповів ТСН.ua Олег Попенко, експерт з ЖКГ, голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві помітили "вчених" тарганів: обідають зі студентами і викладачами університету.

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