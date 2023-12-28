"Катування" світлом на одному з мостів Києва: хто господар шалених ліхтарів

На одному з мості Києва для мешканців столиці влаштували дивну "світломузику" під час війни. Відео моменту навіженого миготіння ліхтарів на Дарницькому автомобільному мосту можна побачити у Мережі.

Спалахи на пів неба

В вечірній час це виглядало досить моторошно, адже спалахи десятків ліхтарів у темний час доби засліплюють водіїв, а ще дуже емоційно сприймаються людьми під час війни. Особливо, після нічних атак ворога на місто.

Подія з шаленим миготінням ліхтарів трапилася ще 13 грудня. Очевидно, що в роботі системи освітлення стався якийсь технічний збій. Ліхтарі тривалий час миготіли по обидвох частинах автомобільного проїзду мостом та по всій його довжині.

Але виявилося, що такі миготіння можуть продовжуватися й надалі, бо місто не бачить ліхтарів у себе на балансі.

Світлове шоу на одному із мостів Києва

Немає на балансі

Сайт ТСН.ua направив до КМДА запит з проханням роз’яснити, що ж відбувається на Дарницькому мосту з вуличним освітленням. Адже у киян, які спостерігають такі світлові шоу, це викликає, м’яко кажучи, нервовий стрес.

В Департаменті транспортної інфраструктури КМДА нас запевнили, що Дарницький міст ще не добудований, а замовником будівництва мостового переходу є Південно-Західна залізниця.

"Обладнання, яке є на мосту, не передавалося на баланс комунальних підприємств, які нам підпорядковані. Все, що зараз є на мосту, у тому числі, й ліхтарі, на баланс не передавалося", - запевнили сайт ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Там додають, що теж звернулися за роз’ясненнями до Південно-Західної залізниці, мовляв, вони мають надати відповідь стосовно дивної роботи ліхтарів на Дарницькому мосту.

"Світлове шоу" на мості / Фото: Фото з соціальних мереж

Міст будується, але господар у ліхтарів є

Під Новий рік у Південно-Західній залізниці змогли підготувати таку відповідь та надіслали її сайту ТСН.ua. Там підтверджують, що Дарницький автомобільний міст ще будується. Столичні автомобілісти добре знають, що залишається ще незбудованим один із заїздів на міст на лівому березі столиці.

"Повідомляємо, що згідно з розпорядженнями Кабінету міністрів України від 10.12.2003 № 755-р та від 13.07.2004 № 490-р за рахунок Державного бюджету України проводиться будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця", - повідомили сайту ТСН.ua у регіональній філії "Південно-Західної залізниці" АТ "Укрзалізниця".

Поза межами компетенції

Але додають, що обладнання для освітлення мосту 11 років тому було передане на баланс столичного комунального підприємства.

"Згідно з розпорядженням КМДА від 06.12.2012 №2181 "Про прийняття до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) об’єктів залізнично-автомобільного переходу через р. Дніпро у м. Києві" споруди та пристрої освітлення Дарницького мосту були передані на баланс КП "Київміськсвітло", - зазначає у своїй відповіді Вадим Савченко, головний інженер регіональної філії.

Посадовець додає, що враховуючи вищезазначене, питання щодо забезпечення сталої роботи системи освітлення Дарницького мосту знаходиться поза межами компетенції залізниці.

Нагадаємо, на Київщині розгортають додаткові блокпости, перевірятимуть ТЦ, вокзали і лікарні.

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