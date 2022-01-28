Катування та закриті труни: батьки строковиків Нацгвардії розповіли про загадкові смерті у частині, де стався розстріл

Катування та закриті труни: батьки строковиків Нацгвардії розповіли про загадкові смерті у частині, де стався розстріл

Військова запевняє, що у частині, де сталась стрілянина, катували людей.

Розстріл 20-річним Артемієм Рябчуком 5 людей у Дніпрі показав, що в структурі Національної гвардії є серйозні проблеми. Батьки строковиків, діти яких загадково загинули під час служби у частині, де стався розстріл, розповіли, що зі солдатів могли знущатись.

Про це 28 січня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Батьки вважають, що їхнього сина вбили та інсценували самогубство

Мансур і Наталія Вержаковські з м. Голованівськ Кіровоградської області вже чотири роки намагаються довести, що їхній син не самогубця.

19-річний Мансур Вержаковський пішов на строкову службу в Національну гвардію у 2017 році. Служив він в частині 3021 - саме там, де напередодні сталася трагедія. Від початку служби Мансур ні на що не жалівся батькам. Але після нового року їм зателефонували і заявили: син на бойовому посту вкоротив собі віку. Вже після похорону батьки почали з'ясовувати обставини смерті і знайшли дані, що сина могли вбити. Про це свідчили, зокрема, синці на тілі, одяг, вдягнутий ніби вже на мертву людину, і постріл в праву частину голови, хоча Мансур був лівшою.

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Тут же Наталія і Мансур почали згадувати, що син до смерті сильно переймався банківською карткою, яку залишив вдома і на якій була сума у 10-12 тисяч гривень.

"Вони його били, бо він не дав номер карточки, щоб зняти ці кошти", - вважає мати загиблого строковика Наталія Вержаковська.

Матері заборонили відкривати труну, в якій лежав загиблий син

За рік після смерті Мансура Вержаковського в частині Нацгвардії знов заявили про суїцид бійця.

Анна Кіба - мати іншого загиблого військовослужбовця Нацгвардії. Вона розповідає, що за день до смерті її син зателефонував бабусі, щоб привітати її з днем народження. А потім їй повідомили, що він помер.

Жінка теж вже кілька років намагається з'ясувати, за яких обставин загинув її син. Але будь-що довести не може, бо її дитину керівництво частини наказало ховати в закритій труні.

"Вони повинні мені були показати, кого я ховаю. Дозволити відкрити труну, щоб я могла попрощатись. А так, я не знаю, кого я ховала", - каже Анна Кіба.

Військова запевняє, що у частині, де сталась стрілянина, катували людей

Про катування - фізичні й психологічні в дніпровській частині нацгвардії ТСН розповідає і Олена Липовенко, яка працювала там у 2018-2019 роках. Зранку вона в соцмережі написала пост, де керівництво частини називає мафією, і що після учорашньої стрілянини вже не можна мовчати.

"Було примусове закриття в кабінеті, моїх колег примусово закривали у психіатричній лікарні, гендерні порушення, це були катування", - каже військовослужбовиця Нацгвардії Олена Липовенко.

Бійці частини, в якій сталась трагедія, нічого не коментують

Сьогодні бійців частини 3021 водили здавати кров для потерпілих у вчорашній стрілянини. Більшість з них спілкуватись з журналістами відмовлялись. Олена Липовенко вважає, вони бояться. А батько загиблого Мансура Вержаковського каже, катування, залякування і вбивства відбуваються і в інших частинах Нацгвардії.

"У нас є група у "Вайбері", там є 50 людей. Ми разом їздимо добиваємось", - каже Мансур Вержаковський.

Чоловік вважає, що хлопця, який напередодні вчинив стрілянину і вбив людей, не можна судити без повного розслідування обставин того, що відбувалось всередині відомства.

ТСН звернулася до керівництва Нацгвардії та Державного бюро розслідувань за коментарем щодо звинувачень батьків. У Нацгвардії пообіцяли дати письмову відповідь згодом.

Нагадаємо:

Солдат-строковик отримав автомат АК-47 і розстріляв із нього 10 людей. Внаслідок чого загинули його чотири товариші по службі та одна жінка. Ще п'ятеро постраждалих потрапили до лікарні. Нині за їхнє життя борються медики.

Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку у зв’язку трагедією на заводі "Південмаш", де 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців.

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