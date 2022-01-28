Катування та закриті труни: батьки строковиків Нацгвардії розповіли про загадкові смерті у частині, де стався розстріл 

Військова запевняє, що у частині, де сталась стрілянина, катували людей.
Розстріл 20-річним Артемієм Рябчуком 5 людей у Дніпрі показав, що в структурі Національної гвардії є серйозні проблеми. Батьки строковиків, діти яких загадково загинули під час служби у частині, де стався розстріл, розповіли, що зі солдатів могли знущатись.
Про це 28 січня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Батьки вважають, що їхнього сина вбили та інсценували самогубство
Мансур і Наталія Вержаковські з м. Голованівськ Кіровоградської області вже чотири роки намагаються довести, що їхній син не самогубця.
19-річний Мансур Вержаковський пішов на строкову службу в Національну гвардію у 2017 році. Служив він в частині 3021 - саме там, де напередодні сталася трагедія. Від початку служби Мансур ні на що не жалівся батькам. Але після нового року їм зателефонували і заявили: син на бойовому посту вкоротив собі віку. Вже після похорону батьки почали з'ясовувати обставини смерті і знайшли дані, що сина могли вбити. Про це свідчили, зокрема, синці на тілі, одяг, вдягнутий ніби вже на мертву людину, і постріл в праву частину голови, хоча Мансур був лівшою.
Тут же Наталія і Мансур почали згадувати, що син до смерті сильно переймався банківською карткою, яку залишив вдома і на якій була сума у 10-12 тисяч гривень.
"Вони його били, бо він не дав номер карточки, щоб зняти ці кошти", - вважає мати загиблого строковика Наталія Вержаковська.
Матері заборонили відкривати труну, в якій лежав загиблий син
За рік після смерті Мансура Вержаковського в частині Нацгвардії знов заявили про суїцид бійця.
Анна Кіба - мати іншого загиблого військовослужбовця Нацгвардії. Вона розповідає, що за день до смерті її син зателефонував бабусі, щоб привітати її з днем народження. А потім їй повідомили, що він помер.
Жінка теж вже кілька років намагається з'ясувати, за яких обставин загинув її син. Але будь-що довести не може, бо її дитину керівництво частини наказало ховати в закритій труні.
"Вони повинні мені були показати, кого я ховаю. Дозволити відкрити труну, щоб я могла попрощатись. А так, я не знаю, кого я ховала", - каже Анна Кіба.
Військова запевняє, що у частині, де сталась стрілянина, катували людей
Про катування - фізичні й психологічні в дніпровській частині нацгвардії ТСН розповідає і Олена Липовенко, яка працювала там у 2018-2019 роках. Зранку вона в соцмережі написала пост, де керівництво частини називає мафією, і що після учорашньої стрілянини вже не можна мовчати.
"Було примусове закриття в кабінеті, моїх колег примусово закривали у психіатричній лікарні, гендерні порушення, це були катування", - каже військовослужбовиця Нацгвардії Олена Липовенко.
Бійці частини, в якій сталась трагедія, нічого не коментують
Сьогодні бійців частини 3021 водили здавати кров для потерпілих у вчорашній стрілянини. Більшість з них спілкуватись з журналістами відмовлялись. Олена Липовенко вважає, вони бояться. А батько загиблого Мансура Вержаковського каже, катування, залякування і вбивства відбуваються і в інших частинах Нацгвардії.
"У нас є група у "Вайбері", там є 50 людей. Ми разом їздимо добиваємось", - каже Мансур Вержаковський.
Чоловік вважає, що хлопця, який напередодні вчинив стрілянину і вбив людей, не можна судити без повного розслідування обставин того, що відбувалось всередині відомства.
ТСН звернулася до керівництва Нацгвардії та Державного бюро розслідувань за коментарем щодо звинувачень батьків. У Нацгвардії пообіцяли дати письмову відповідь згодом.
Нагадаємо:
- Солдат-строковик отримав автомат АК-47 і розстріляв із нього 10 людей. Внаслідок чого загинули його чотири товариші по службі та одна жінка. Ще п'ятеро постраждалих потрапили до лікарні. Нині за їхнє життя борються медики.
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Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку у зв’язку трагедією на заводі "Південмаш", де 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців.
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